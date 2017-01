Трамп змінив президентство ще до інавгурації — Associated Press

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться в п'ятницю, в той же день тижня, коли він почав гонку за головне крісло в Білому Домі. Зухвалий, нефільтрований, непов'язаний політичною традицією і абсолютно впевнений у своєму обраному курсі.



Протягом десяти тижнів з моменту його несподіваного обрання на посаду 45-го президента США, Трамп порушив десятиліттями встановлений дипломатичний протокол, випробував правила етики і продовжував свій бойовий стиль у відповідях на будь-яку дрібницю - в Twitter і особисто.



Колишні американські президенти описували свою першу появу в Овальному кабінеті, як смиренний досвід — як такий, що в одну мить прояснює вагу нової ролі в якості вартового американської демократії. Трамп же ясно показав, що він бачить речі по-іншому - замість того, щоб змінитися для Овального кабінету, він стверджує, що Білий дім буде змінюватися для нього.



"Вони заявляють, що це не по-президентськи, "викликати на килим" великих бізнесменів", - заявив Трамп присутнім в Індіанаполісі в грудні минулого року. Це було після того, як він вів переговори з компанією по виробництву кондиціонерів, щоб зберегти робочі місця в штаті. Цей крок висміяли багато економістів, стверджуючи, що це неефективна національна економічна політика.



"Я думаю, це дуже по-президентськи. І навіть якщо це не по-президентськи, то це нормально. Тому що насправді мені подобається робити це", - відповідав на подібні заяви Трамп.



Ще до того, як він прийме присягу, Трамп змінив саму природу президентства, порушуючи угоди і з ніг на голову перевертав очікування, покладені на лідера вільного світу, пише видання Associated Press.



Радники, які вже спілкувалися з Трампом кажуть, що мільярдер, магнат з нерухомості і зірка реаліті-шоу усвідомлює історичний характер своєї нової роботи. Трамп заявляв друзям, що у нього є амбіції республіканця Рональда Рейгана і демократа Джона Кеннеді. Він планує провести свою першу ніч у Білому домі в спальні Авраама Лінкольна.



Але Трамп також бачить себе, як "своєрідного" президента, який нікому не зобов'язаний посадою. Він заявляв, що не читав жодної біографії колишніх президентів. Коли його попросили назвати своїх кумирів, він згадав свого батька, перш ніж відповісти, що йому не подобається "поняття героя".

"Не думаю, що у Трампа є почуття великої історії Білого дому. Коли ви не знаєте свою історію, важко повною мірою поважати традиції. Він не з тих, хто хвалиться, скільки прочитав біографій колишніх президентів", - сказав історик Дуглас Брінклі.



"Він з тих, хто хвалиться лише тоді, коли це велика подія і він маестро", - додав історик.



Прихильників Трампа захоплює, то що вони бачать, як він "розворушив корумпований федеральний уряді в "болоті" Вашингтона".



"Я не хочу, щоб він змінився. Одна з причин, чому я підтримую його, це те, що він говорить все, як є насправді. Він не ходить "навколо" і не робить стандартних політичних заяв", - сказав Бред Заум, сенатор від штату Айова і один з перших заступників Трампа.



Трамп переміг на виборах з таким підходом, але він все ж не виграв по всій країні. Його обрання колегії вибірників США трохи пом'якшив той факт, що Гілларі Клінтон майже на три мільйони бюлетенів випередила його. Організатори протестів, які заплановані на наступний день після його інавгурації, загрожують залучити більше людей до місця проведення мітингу, ніж на його офіційні заходи.



Опитування за минулий тиждень показують, що Трамп стане главою Білого дому, як найменш популярний президент протягом чотирьох десятиліть. Демократи, як і раніше, рішуче налаштовані проти нього, незалежні представники американського парламенту не згуртувалися навколо Трампа, і навіть республіканці з меншим ентузіазмом, ніж можна було б очікувати, згодні з соціологами.



Трамп відреагував на дані опитувань у своїй звичній манері — заявив, що йому не подобаються соціологічні дослідження і назвав їх у своєму Twitter "сфальсифікованими".

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before.