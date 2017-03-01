Трамп збирається ігнорувати деякі правила СОТ - FT

США зможе відкидати ті норми, які вони вважають антиамериканськими.
США можуть почати ігнорувати норми СОТ
WTO/Jay Louvion
В адміністрації Дональда Трампа розглядають варіант відмови від деяких норм Світової організації торгівлі, які можуть шкодити інтересам США
. У звіті нової адміністрації президента зазначено, що США завжди керувався принципом, коли діють внутрішні закони країни, а не нав'язані зовнішніми органами правила, пише Financial Times
.
У звіті зазначено, що Дональд Трамп збирається переглянути підхід до міжнародної торгівлі в більш вигідний для США бік. При цьому адміністрація нового президента буде проводити більш агресивну торговельну політику.
Раніше Трамп передбачав перегляд багатьох торгових угод, в тому числі і з Китаєм.
Нагадаємо, що міністр торгівлі Китаю Гао Хучен попередив американського президента Дональда Трампа, що торгова війна США і Китаю суттєво зашкодить
обом країнам. Замість того Хучен пропонує врегулювати всі спірні питання між сторонами в процесі переговорів
За матеріалами:
DT.UA