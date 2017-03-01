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Трамп збирається ігнорувати деякі правила СОТ - FT

1 березня в 16:07

США зможе відкидати ті норми, які вони вважають антиамериканськими.

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США можуть почати ігнорувати норми СОТ
WTO/Jay Louvion
В адміністрації Дональда Трампа розглядають варіант відмови від деяких норм Світової організації торгівлі, які можуть шкодити інтересам США. У звіті нової адміністрації президента зазначено, що США завжди керувався принципом, коли діють внутрішні закони країни, а не нав'язані зовнішніми органами правила, пише Financial Times.

У звіті зазначено, що Дональд Трамп збирається переглянути підхід до міжнародної торгівлі в більш вигідний для США бік. При цьому адміністрація нового президента буде проводити більш агресивну торговельну політику.

Раніше Трамп передбачав перегляд багатьох торгових угод, в тому числі і з Китаєм.

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Нагадаємо, що міністр торгівлі Китаю Гао Хучен попередив американського президента Дональда Трампа, що торгова війна США і Китаю суттєво зашкодить обом країнам. Замість того Хучен пропонує врегулювати всі спірні питання між сторонами в процесі переговорів

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп США президент торговий торгівля політика
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