Трамп збирається ігнорувати деякі правила СОТ - FT

США зможе відкидати ті норми, які вони вважають антиамериканськими.

США можуть почати ігнорувати норми СОТ WTO/Jay Louvion

В адміністрації Дональда Трампа розглядають варіант відмови від деяких норм Світової організації торгівлі, які можуть шкодити інтересам. У звіті нової адміністрації президента зазначено, що США завжди керувався принципом, коли діють внутрішні закони країни, а не нав'язані зовнішніми органами правила, пише Financial Times

У звіті зазначено, що Дональд Трамп збирається переглянути підхід до міжнародної торгівлі в більш вигідний для США бік. При цьому адміністрація нового президента буде проводити більш агресивну торговельну політику.

Раніше Трамп передбачав перегляд багатьох торгових угод, в тому числі і з Китаєм.

Нагадаємо, що міністр торгівлі Китаю Гао Хучен попередив американського президента Дональда Трампа, щообом країнам. Замість того Хучен пропонує врегулювати всі спірні питання між сторонами в процесі переговорів