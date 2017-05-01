Трамп заявив про зв'язки Клінтон та її оточення з РФ

Президент США звернув увагу на відмову демократів надати сервери ФБР для аналізу атак, яких вони зазнали.

Трамп знову розкритикував Клінтон Yahoo!News

Президент США Дональд Трамп заявив, що у екс-кандидата в президенти Гілларі Клінтон і її найближчого оточення є

Зокрема, Трамп вказав на бізнес-інтереси РФ колишнього глави ибирательного штабу Клінтон Джона Подести.

"Є Подеста, у якого, як я розумію, є компанія з братом в Росії. Чоловік Гілларі виступає з промовами в Росії. Гілларі уклала уранову угоду з Росією. Ніхто ніколи не говорить про це", – заявив американський президент в інтерв'ю телеканалу CBS у неділю, 30 квітня.

Крім того, Трамп звернув увагу на відмову демократів надати сервери ФБР для аналізу атак, яких вони зазнали.

"Їм зламали сервери. Але чому демократи не дозволили ФБР їх вивчити? Вони сказали ФБР: ми не дозволимо вам це зробити. Чому вони так вирішили? І чому ФБР не скаржилося з цього приводу?", – обурився президент США.

Раніше директор ФБР підтвердив існування розслідування зв'язків команди Трампа з Росією. При цьому він зазначив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виняток.

Нагадаємо, що видання New York Times писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані з спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадується, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.