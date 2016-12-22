Трамп заявив про необхідність посилити ядерний потенціал США

В твіттері обраного президента США з'явилася нова запис.

Трамп поділився думками про важливість ядерної зброї для національної безпеки Yahoo!News

Обраний президент СШАзаявив, що США повинні посилити свій ядерний потенціал.

"США повинні значно зміцнити та розширити свій ядерний потенціал до того моменту, коли світ прийде до розуміння щодо ядерної зброї", – сказано в повідомленні, опублікованому в мікроблозі Трампа в Twitter в четвер, 22 грудня.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 грудня 2016 р.

Під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що найближчим часом ядерна зброя може з'явитися у таких держав, як Японія, Південна Корея і Саудівська Аравія, а також допускав можливість розриву ядерної угоди з Іраном. Крім того, під час дебатів із Гілларі Клінтон Трамп назвав російський ядерний арсенал новішим і сучаснішим за американський.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп 20 грудня отримав 304 з 538 голосів вибірників. Церемонія інавгурації Трампа відбудеться 19-21 січня 2017 року.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів. При цьому за кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон проголосували 65,8 млн виборців, за Трампа - 62,9 млн.