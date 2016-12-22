Трамп заявив про необхідність посилити ядерний потенціал США

В твіттері обраного президента США з'явилася нова запис.
"США повинні значно зміцнити та розширити свій ядерний потенціал до того моменту, коли світ прийде до розуміння щодо ядерної зброї", – сказано в повідомленні, опублікованому в мікроблозі Трампа в Twitter в четвер, 22 грудня.
The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 грудня 2016 р.
Під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що найближчим часом ядерна зброя може з'явитися у таких держав, як Японія, Південна Корея і Саудівська Аравія, а також допускав можливість розриву ядерної угоди з Іраном. Крім того, під час дебатів із Гілларі Клінтон Трамп назвав російський ядерний арсенал новішим і сучаснішим за американський.
Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп 20 грудня отримав 304 з 538 голосів вибірників. Церемонія інавгурації Трампа відбудеться 19-21 січня 2017 року.
Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів. При цьому за кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон проголосували 65,8 млн виборців, за Трампа - 62,9 млн.DT.UA