Трамп заявив про наміри посилити ядерний потенціал США

Президент США звинуватив РФ в порушенні договору про розміщення крилатих ракет.

Трамп незадоволений діями Росії та Північної Кореї whitehouse.gov

Президент СШАзаявив, що Сполучені Штати відстають в області ядерних озброєнь, і тому необхідно посилювати оборонний потенціал країни.

В опублікованому 23 лютого інтерв'ю агентству Reuters Трамп висловив невдоволення у зв'язку з порушенням Росією договору про розміщення крилатих ракет, а також пообіцяв підняти це питання на найближчих переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним.

Президент США також висловив упевненість, що Китай "з легкістю" може ліквідувати загрозу його національній безпеці з боку КНДР.

Трамп заявив, що він "дуже розсерджений" через випробування північнокорейським режимом ядерної зброї і засобів її доставки. Відповіддю на випробування балістичних ракет КНДР може стати посилення системи протиракетної оборони для захисту союзників США - Японії та Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що демократи можуть заборонити Трампу використовувати ядерну зброю першим. Закон дозволить обмежити президента тільки в нанесенні ядерного удару першим. При цьому він зберігає за ним право використовувати ядерну зброю у відповідь на ворожу атаку або при наявності інформації, що ворожі ракети, запущені.

Під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що найближчим часом ядерна зброя може з'явитися у таких держав, як Японія, Південна Корея і Саудівська Аравія, а також допускав можливість розірвання ядерної угоди з Іраном. Крім того, під час дебатів із Гілларі Клінтон Трамп назвав російський ядерний арсенал новішими і сучаснішим за американський.