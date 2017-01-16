Трамп допустив пом'якшення санкцій проти РФ у обмін на ядерну угоду

Обраний президент США розкритикував втручання Росії в сирійський конфлікт.

Трамп назвав чергове умови скасування санкцій проти Росії і заявив про готовність довіряти Путіну Yahoo!News

Обраний президент СШАзаявив про можливість пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на скорочення ядерних озброєнь.

"Проти Росії введені санкції - давайте подивимося, чи не можна досягти хороших домовленостей з Росією. Для початку, я вважаю, що ядерну зброю треба скорочувати і скорочувати дуже суттєво, це могло б бути складовою частиною цього процесу. Прямо зараз Росія сильно страждає через санкції, однак я вважаю, що може що-небудь вийти, щоб багато хто виграв від цього", – заявив Трамп у інтерв'ю британському виданню The Times, опублікованому в неділю, 15 січня.

Обраний президент повідомив про готовність на посаді глави держави довіряти президенту РФ Володимирові Путіну і федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, припустивши, що це може "тривати недовго".

Трамп також розкритикував військове втручання Росії в сирійський конфлікт, що призвело до "страшної гуманітарної катастрофи". "Це дуже погано", – охарактеризував ситуацію в Сирії майбутній президент США.

Говорячи про Brexit, Трамп пообіцяв найближчими тижнями після інавгурації зустрітися з британським прем'єром Терезою Мей і запропонувати їй "справедливу угоду", щоб зробити вихід Сполученого Королівства з ЄС "великою справою".

Трамп допустив, що інші країни слідом за Великобританією залишатимуть Євросоюз через міграційну кризу.

Він у черговий раз пообіцяв зміцнити кордони США, а також розкритикував зовнішню політику США, заявивши, що рішення про вторгнення до Іраку, ймовірно, є найгіршим рішенням в історії країни, а справи в Афганістані йдуть досить погано.

Раніше в інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп припустив пом'якшення санкцій проти Росії, якщо вона доведе свою ефективність в боротьбі проти ісламістського тероризму.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 13 січня, президент США Барак Обама перед відходом у відставку продовжив ще на один рік дію розпорядження про введення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес.