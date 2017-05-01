Трамп заявив про готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кімом

Кім ніколи не зустрічався з іноземними лідерами після того, як став правити в КНДР в 2011 році.

Трам готовий встетиться з Кім Чен Ином "за підходящих обставин" obozrevatel.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрівся б з лідером Північної Кореїв умовах загострення напруженості щодо програми створення ядерної зброї в КНДР, "якщо обставини будуть придатними".

"Якщо було б доречно зустрітися з ним, я був би абсолютно впевнений, для мене було б честю це зробити", - сказав Трамп в інтерв'ю Bloomberg News.

Американський президент також відзначив, що більшість людей політики ніколи б так не сказали.

"Але я кажу вам, що при відповідних обставинах зустрівся б з ним. У нас є "гарячі" новини", - додав Трамп.

Кім Чен Ин ніколи не зустрічався з іноземними лідерами після того, як став правити в КНДР в 2011 році.

Раніше повідомлялося, що Трамп назвав лідера КНДР Кім Чен Ина "тямущим хлопцем". За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення "жорсткими людьми".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР, однак висловив надію на мирне вирішення кризи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. Проте на невдалий пуск вже відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон". У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця "Карл Вінсон" в Японському морі також перебуватимуть авіаносці "Рональд Рейган"і "Німіц".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску на Північну Корею.