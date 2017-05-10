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Трамп затвердив план військової допомоги сирійським курдам

10 травня в 10:09

Озброєння курдів викличе роздратування у Туреччини.

Дональд Трамп
Трамп вирішив озброювати курдів для прискорення боротьби з ІДІЛ в Сирії
news.yahoo.com
Американський президент Дональд Трамп затвердив план надання зброї сирійським курдам для прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". В адміністрації відзначають, що Сирійські демократичні сили, в які входить сирійська самооборона, є єдиною силою, яка здатна захопити Ракку найближчим часом, пише The Hill.

Видання відзначає, що таке рішення викличе критику в Туреччині, яка вважає Сирійську самооборону терористичною організацією. Це може сприяти збільшенню напруги між Вашингтоном і Анкарою, незважаючи на те, що США напередодні запевняли Туреччину в підтримці безпеки свого союзника по НАТО.

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Раніше повідомлялося, що турецька армія завершила військову операцію "Щит Євфрату"на півночі Сирії.

Туреччина почала сухопутну операцію "Щит Євфрату"на території Сирії у серпні минулого року. Вона спрямована проти терористів "Ісламської держави" і місцевих курдів.

Раніше представник Пентагону заявив, що за два роки військової операції проти ІДІЛ, очолювана США коаліція, знищила на території Сирії та Іраку близько 50 тисяч бойовиків. Під час військових дій в Сирії загинули 310 тисяч осіб.

Детальніше про передумови, розвиток й учасників сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія Туреччина курди Трамп США
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