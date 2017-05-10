Трамп затвердив план військової допомоги сирійським курдам

Озброєння курдів викличе роздратування у Туреччини.

Трамп вирішив озброювати курдів для прискорення боротьби з ІДІЛ в Сирії news.yahoo.com

Американський президент Дональд Трамп затвердив план надання зброї сирійським курдам для прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". В адміністрації відзначають, що Сирійські демократичні сили, в які входить сирійська самооборона, є єдиною силою, яка здатна захопитинайближчим часом, пише The Hill

Видання відзначає, що таке рішення викличе критику в Туреччині, яка вважає Сирійську самооборону терористичною організацією. Це може сприяти збільшенню напруги між Вашингтоном і Анкарою, незважаючи на те, що США напередодні запевняли Туреччину в підтримці безпеки свого союзника по НАТО.

Раніше повідомлялося, що турецька арміяна півночі Сирії.

Туреччина почала сухопутну операцію "Щит Євфрату"на території Сирії у серпні минулого року. Вона спрямована проти терористів "Ісламської держави" і місцевих курдів.

Раніше представник Пентагону заявив, що за два роки військової операції проти ІДІЛ, очолювана США коаліція, знищила на території Сирії та Іраку близько 50 тисяч бойовиків. Під час військових дій в Сирії загинули 310 тисяч осіб.

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