Трамп заперечує тиск на екс-директора ФБР через розслідування про зв'язки з РФ

Президент США стверджує, що він зацікавлений в об'єктивному розслідуванні російського втручання у вибори.

Трамп пообіцяв розібратися із втручанням РФ в американські вибори Gage Skidmore / Flickr

Президент США Дональд Трамп стверджує, що він ніколи не намагався чинити тиск на колишньогочерез його розслідування про зв'язки команди президента з Росією.

В інтерв'ю телеканалу NBC у четвер, 11 травня, Трамп заявив, що зацікавлений в об'єктивному розслідуванні втручання Кремля в американські вибори.

"Я хочу з'ясувати, чи була підл час виборів якась проблема, що має відношення до Росії. Якщо Росія щось зробила, я хочу це знати", – підкреслив президент США.

Трамп також негативно відповів на питання журналіста, чи намагався він звільненням Комі послати сигнал майбутньому директору ФБР про небажаність розслідування зв'язків команди американського президента із РФ.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.