Трамп вважає, що лише "дурні" не хочуть дружити з Росією

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Майбутній президент США визнав, що Москва влаштувала хакерські атаки проти його країни, але не змінив своїх поглядів.

Трамп все одно хоче дружити з Путіним, навіть визнавши, що він наказав влаштувати кібератаки проти США. Yahoo!News

В той час, як після публікації звіту розвідувальних управлінь США щодозвучать заклики до жорсткої відповіді, Дональд Трамп все одно наполягає на покращенні відносин з Москвою.

Як повідомляє Bloomberg, майбутній президент США взявся описувати свої плани щодо американсько-російських відносин на своїй сторінці в Twitter наступного длня після публікації звіту розвідслужб, в якому вказано, що Володимир Путін особисто наказав російським спецслужбам добитися зміни результату виборів у США.

"Мати хороші відносини з Росією - це добре, а не погано. Лише дурні думають, що це погано", - написав Трамп.

"Коли я стану президентом, Росія буде поважати нас значно більше, ніж зраз", - додав він.

Вчора розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що російський президент особисто розпорядився почати кампанію для дескридитації Гіларі Клінтон під час виборів. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.