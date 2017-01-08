Трамп вважає, що лише "дурні" не хочуть дружити з Росією

Майбутній президент США визнав, що Москва влаштувала хакерські атаки проти його країни, але не змінив своїх поглядів.
Як повідомляє Bloomberg, майбутній президент США взявся описувати свої плани щодо американсько-російських відносин на своїй сторінці в Twitter наступного длня після публікації звіту розвідслужб, в якому вказано, що Володимир Путін особисто наказав російським спецслужбам добитися зміни результату виборів у США.
"Мати хороші відносини з Росією - це добре, а не погано. Лише дурні думають, що це погано", - написав Трамп.
"Коли я стану президентом, Росія буде поважати нас значно більше, ніж зраз", - додав він.
Вчора розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що російський президент особисто розпорядився почати кампанію для дескридитації Гіларі Клінтон під час виборів. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.DT.UA