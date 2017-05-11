Трамп впустив на зустріч з Лавровим лише російські ЗМІ - NYT

Американським журналістам не дозволили бути присутніми.

Американських журналістів не пустили на зустріч Трампа і Лаврова.

Коли президент Дональдв Овальному кабінеті, адміністрація Білого дому не дозволила американським репортерам стати свідками цього моменту.

Вони вирішили заблокувати висвітлення зустрічі, яка відбулася в дуже невдалий момент, коли над президентом США нависли питання про те, чи не звільним він директора ФБР для того, щоб той не викрив зв'язок його команди з Москвою.

Про це сьогодні пише лояльне до Демократичної раптії видання New York Times. Водночас, російським журналістам з державних ЗМІ вдалося потрапити на американську зустріч під виглядом "офіційних фотографів". Вони моментально заповнили інформаційний вакуум своїми фото із зустрічі президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і російським послом Сергієм Кисляком.

За лічені хвилини після зустрічі російське МЗС опублікувало фото на своєму Twitter, на якому Трамп і Лавров посміхаються і тиснуть руки. Російське посольсьтво теж опублікувало знімки, як президент США тисне руку послу. А інформаційна агенція ТАСС оприлюднила ще цілу зинку фото з американсько-російської зустрічі в Овальному кабінеті. А Білий дім не опублікував нічого.

New York Times називає такий стан речей своєрідним "переворотом у зв'язках з громадськістю" на користь Росії і Лаврова, який не лише отримав колегіальну гостинність Овального дому від президента США, а й фотодоказ цього. На противагу цьому, Держсекретар США Рекс Тіллерсон минулого місяця у Москві був змушений годинами чекати на зустріч з президентом Володимиром Путіним. А потім, Тіллерсон теж лишив контингент американської преси позаду.

Видання зауважує, що присутність посла Сергія Кисляка на зустрічі в Білому домі теж дивує. Оскільки його ім'я дуже часто фігурувало у всіх історіях про контакти команди Трампа з Москвою. Зокрема, за розмову з ним про американські санкції посадою поплатився соратник президента США і його колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн. Але Білий дім все одно дозволив Кисляку бути на зустрічі.

У графіку трампа зустріч з Лавровим була позначена як "закрита для преси", що означає, що репортери не зможуть висвітлювати її. Присутнім буде лише офіційний фотограф. Справа лише в тому, що офіційні фотографи Білого дому не можуть замінити висвітлення в незалежних ЗМІ, які постійно просять про доступ до офіційних зустрічей президента США. В Росії, де незалежна преса дуже обмежена, не існує таких правил доступу ЗМІ до чиновників.

Колишні чиновники Білого дому дивуються обставинам, особливо з точки зору безпеки для президента США, який дозволив іноземнм журналістам безперешкодно мати доступ свого кабінету. Колишній радник з питань національної безпеки віце-президента Джозефа Байдена Колін Хал поставив "дуже серйозне питання" на Twitter: "Чи була це хороша ідея дозволити російським урядовим фотографам з усім їхнім обладнанням зайти в Овальний кабінет?". Колишній заступник директора ЦРУ Девід Коен відповів йому: "Ні, це була погана ідея".

Тим часом, у Кремлі зустріч Лаврова з Трампом оцінюють зі "стриманим оптимізмом". За словами Дмитра Пєскова, сама зустріч є позитивним моментом, проте країнам доведеться ще багато працювати над своїми відносинами.

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".