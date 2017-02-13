Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України - NYT

Видання пише, що до президента США прикута вся увага на тлі боїв в Донбасі.

Трамп все ж натякнув на те, що підтримує союзників у Східній Європі. Yahoo!News

, яка стала епіцентром нового спалаху насильства на Сході України, досі чути гуркіт артилерії в той час, як місцеві мешканці намагаються залатати вибиті шибки і запастися продуктами на випадок нових обстрілів.

Десятки солдатів і мирних мешканців загинули чи були поранені впродовж двох тижнів боїв. Попри те, що поки чітко не відомо, хто винен у ескалації, багато мешканців міста кажуть, що вірогідно насильство було потрібне, щоб змусити президента США Дональда Трампа показати чітко свою позицію.

Про це пише лояльне до Демократичної партії американське видання New York Times, нагадуючи, що заяви Трампа про трирічну війну в Донбасі були неоднозначними. Він спочатку сказав, що може скасувати санкції проти Росії, яка анексувала Крим і вторглася на Схід України. Однак, посол США в ООН Ніккі Хейлі закликала завершити російську окупацію країнського півострова і негайно припинити бої в Донбасі.

Минулого ж тижня у листі до президента Литви Трамп, здавалося, підтримав слова свого посла і особисто висловив свою підтримку цілісності України. Відсутність чіткості в позиції нової адміністрації бентежить чиновників по обидва боки, особливо в Києві, де з тривогою бояться розвороту Трампа до Росії.

"Дуже важливо, щоб Трамп і його адміністрація розібралися в ситуації і зібрали якомога більше інформації. Очевидно, що уряд Росії хоче використати перехідний період, щоб нав'язати свою версію подій і поширити дезінформацію", - цитує видання віце-спікера Верховної Ради Ірину Геращенко.

Трамп лише коротко згадав про конфлікт в Донбасі у листі до президента Далі Грибаускайте. Він привітав її країну з днем незалежності і подякував за підтримку "суверенітету і територіальної цілісності України".

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус назвав цю згадку "дійсно цінною", оскільки вона з'явилася після "дещо фрагментованих коментарів" від Трампа.

"Нам дійсно потрібне лідерство США тут", - сказав Лінкевічус, нагадавши, що його країна відправила 30 своїх військових радників на Схід України.

Видання нагадує, що Литва активно закликає до захисту українського суверенітету в дипломатичному полі і допомагає Україні гуманітарно і військово. Лінкевічус, який побув у Авдіївці минулого тижня, щоб зустрітися з військовими і цивільними представниками, наголосив, що його країна підтримує покращення відносин з Росією, "але не за рахунок цінностей і принципів".

В цей же час, дослідник Інституту Гувера Стенфордського університету Пол Родерік Грегорі писав на сторінках Forbes, що Трамп може бути більш корисним для України, ніж його попередники. Він може нарешті дати відсіч російській вигадці, що Москва нібито не контролює терористів в Донбасі. Експерт зауважував, що Трампу час назвати "проросійськи бойовиків" правильно: російські загарбники.

Раніше британське видання The Economist писало, що Трамп помиляється у вигодах "великої угоди" з Росією. Деталі нового підходу Трампа до Росії досі незрозумілі й мінливі. Частково через розбіжності серед оточення президента. Навіть постійний представник США в ООН засудила російську агресію в Україні, тоді як Трамп не покидає своїх симпатій до російського президента.