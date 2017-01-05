Трамп вийшов з проекту по будівництву Trump Tower в Батумі

Угоду про будівництво 47-поверхового житлового будинку в Батумі укладено 5 років тому.

Башта Трампа в Грузії так і не побудують УНІАН

У грузинському місті Батумі не будуть будувати Trump Tower. Компанія Дональда Трампа Trump Organization і грузинська приватна інвестиційна компанія Silk Road Group поширили спільну заяву, в якій повідомили своєму рішенні "офіційно завершити розробку проекту Trump Tower в Батумі", повідомляє Bloomberg.

Угоду про будівництво 47-поверхового житлового будинку вартістю 250 мільйонів доларів було укладено в 2012 році, проте його "заморозили" через го після відставки президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Завершення проекту з будівництва хмарочоса в Батумі стало "останнім зусиллям обраного президента США розвіяти звинувачення в тому, що його бізнес буде викликати конфлікт інтересів після того, як він займе свій пост в Білому домі".

У грудні 2016 року Trump Organization оголосила про згортання бізнес-проектів в Азербайджані і Бразилії.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп заявив про намір піти з бізнесу на час перебування на посту президента США, а також повідомив про підготовку документів, які дозволять йому триматися поза бізнес-операціями.

Трамп є президентом компанії Trump Organization, що займається будівництвом, а також засновником Trump Entertainment Resorts, яка управляє численними казино і готелями по всьому світу.

Під час "виборчої кампанії" Трамп пообіцяв передати всі активи в "сліпий траст" своїм дітям. Видання Financial Times вказувало на конфлікт інтересів, що виникає у Трампа-бізнесмена, якого обрали президентом США.

Детальніше про перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах у США та пріоритети його політики на посаді голови держави читайте в статті Богдана Яременка та Олега Бєлоколоса "Вибори президента США: як сталося неймовірне, і чого очікувати Україні?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".