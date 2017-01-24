Трамп відновив заморожене Обамою будівництво нафтопроводів

Проти будівництва виступали корінні американці і захисники навколишнього середовища.

Трамп підписав ще два укази про скасування рішень Обами whitehouse.gov

Президент СШАреанімував призупинені адміністрацією 44-го президента США Барака Обами нафтопроекти. У вівторок, 24 січня Трамп підписав укази про відновлення будівництва трубопроводів Dakota Access і Keystone XL, передає Deutsche Welle

Проти будівництва нафтопроводу Dakota Access активно протестували екологічні активісти та представники індіанських племен, через священні території яких пролягає маршрут будівництва.

Крім того, корінні американці побоювалися забруднення питної води через можливі пошкодження трубопроводу. У ході протестів доходило до сутичок з поліцією. У грудні 2016 року влада США пообіцяли розглянути альтернативні варіанти прокладки нафтопроводу.

Будівництво нафтопроводу Keystone XL, який має з'днати канадську провінцію Альберта та Техас, було зупинено Обамою в 2015 році. Тоді в Білому домі заявили, що проект не відповідає національним інтересам США, а також пояснили рішення необхідністю захисту клімату.

Увечері 20 січня прес-служба Білого дому повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа має намір прийняти ряд важливих рішень у зовнішній політиці. Зокрема - вийти з Транстихоокеанского партнерства, переглянути Північноамериканську угоду про вільну торгівлю, а також забезпечити енергетичну незалежність від ОПЕК.

Читайте коментарі відомих експертів у галузі міжнародних відносин та безпеки з приводу інавгураційної промови Дональда Трампа в матеріалі "Трамп: Америка понад усе" тижневику "Дзеркало тижня. Україна".