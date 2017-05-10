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Трамп в Білому домі прийме Лаврова – Reuters

10 травня в 07:41

Президент США і глава МЗС РФ обговорять "широке коло питань".

Белый дом США
У Білому домі зустрінуться Трамп і лавров
Президент США Дональд Трамп сьогодні, 10 травня, прийме міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Зустріч запланована в Білому домі, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на неназваного високопоставленого чиновника в адміністрації Трампа.

Передбачається, що говорити президент США і глава МЗС РФ будуть про ситуацію в Сирії, а також обговорять широке коло міжнародних питань, які в повідомленні не конкретизовані.

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Раніше на 10 травня була анонсована зустріч Лаврова і держсекретаря США Рекса Тіллерсона. Сторони планували обговорити ситуацію в Донбасі і Сирії.

За матеріалами: DT.UA
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