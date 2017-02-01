Трамп свариться з користувачами Twitter, поки Путін випробовує його в Україні - Wyborcza

Американський президент два роки тому стверджував, що Росія вторглася в Україну через брак поваги до Обами, але сам зараз теж нічого не робить, щоб Москва його "заповажала".

Трамп помилково мовчить про посилення російської агресії проти України. news.yahoo.com

Світ випропобує нового президента, намагається зрозуміти, на що нова адміністрація у Вашингтоні реагує швидко, а що прощає. Про це на сторінках Gazeta Wyborcza пише оглядач Бартош Велінський.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс збирається в Токіо і Сеул через ядерні випробування в Північній Кореї. Але президент Дональд Трамп обіцяв переглянути американську присутність в цій частині світу, якщо союзники там не будуть платити за це. А тим часом, диктатор Кім Чен Ин підвищує ставки і дивиться, як далеко може піти, щоб американці відреагували. Не виключено, що він найближчим часом випробує міжконтинентальну ракету. Іран, власне, з такою ж метою вже провів такі тести.

У свою чергу, Росія наказала своїм маріонеткам на Сході України розпалити вогонь війни. В той час, як на Авдіївку падають російські снаряди, стратеги Кремля пильно стежать за реакцією Америки.

Лише у вівторок, після двох днів кривавих боїв, прес-секретар Держдепартаменту США все ж подав голос. Але ще рік тому в такій ситуації Києву негайно зателефонував би віце-президент Джозеф Байден. Держсекретар особисто публічно оголосив би свою стурбованість. А його підлеглі через кілька каналів передали б його слова Кремлю.

"Звісно, сердите буркотіння з Заходу не зупинило б російського ведмедя. Але принаймні так йому б дали зрозуміти, що він переходить межу", - йдеться в статті.

Тим часом, Трамп і його адміністрація поводяться так, ніби їм взагалі байдуже до України. Єдине, чим займається новий президент США, - це забороною мусульманам в'їжджати на американську територію і сварками з невдоволеними американцями в Twitter.

"Восени 2015 року Трамп стверджував, що Росія атакувала Україну, тому що не поважала Барака Обаму. Але сам зараз не робить нічого, щоб Путін поважав його самого. Мовчання Кремль сприймає як слабкість і не виключено, що він піде далі", - йдеться в статті.

Автор додає, що якщо Америка погрузне у внутрішніх проблемах і відійде від вирішення міжнародних проблем, це стане фатальним сценарієм для світу.

Тим часом, сьогодні бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою з "Градів" та здійснили нову спробу штурму. Нагадаємо, ворог з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".