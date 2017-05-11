Трамп ще може пошкодувати, що звільнив директора ФБР - Frankfurnet Allgemeine

Тепер підозри, що президент США дійсно приховує таємні зв'язки з Москвою, ще більше напрошуються.

Звільнення Комі не піде на користь Трампу. Gage Skidmore / Flickr

Президент США ДональдДжеймса Комі, викликавши хвилю невдоволення і обурення. Одні заговорили про показове зловживання владою, а інші - пригадали похмурі часи Річарда Ніксона.

Формально звільнення Комі у Вашингнтоні пояслини його неналежною поведінкою під час скандалу з електронним сервером Гілларі Клінтон перед виборами. Демократи й досі зляться на нього за це і звинувачують екс-директора ФБР у поразці їхнього кандидата. Але насправді причина невдоволення через звільнення Комі криється не в цьому.

Про це сьогодні пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Причина в очевидній підозрі, що Трамп захотів позбутися від незручного голови відомства, який керував розслідуванням проти соратників Трампа ще з часів виборчої кампанії через їхні можливі зв'язки з Кремлем. А о якщо розслідування дійсно підійшло надто близько до президента?" - йдеться в статті.

Видання зауважує, що президент США має право звільняти директора ФБР. Але це рішення було зроблене дуже не вчасно, а, можливо, було продиктоване емоціями. Тому воно дуже довго буде переслідувати Трампа. Не виключено, що він ще "пошкодує про нього", тому що тепер підозри проти нього здаються ще більш реалістичними. Особливо якщо ще пригадати все, що Трамп говорив про Росію і Володимира Путіна.

Тим часом, окрім ФБР розслідуванням зв'язків команди Трампа з Москвою займаються два комітети в Конгресі. І відставка Комі дасть лише привід розсширити їх. Демократи, тим часом, отримають додатковий аргумент, вимагаючи від республіканців призначити незалежного прокурора для розслідування справи. У всякому разі, звільнення директора Комі стало ще одним доказом егоцентричного стилю управління Трампа, який "поводиться в Білому домі так само, як і у своєму телешоу".

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.