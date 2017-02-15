Трамп розвіяв надії Росії в питанні України - Der Spiegel

Остання заява щодо Криму ставить хрест на очікуваннях, що нова адміністрація у Вашингтоні визнає анексію українського півострова.

Американські заяви про Крим розчарували Москву. Flickr/Gage Skidmore

Спочатку на адресу Росії жорстко висловилася новий постійний. а тепер підтвердження жорсткої позиції прозвучало від президента.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, нагадуючи, що вчора прес-секретар Дональда Трампа Шон Спайсер оголосив, що президент "чекає від російського уряду деескалації насилля проти України і повернення Криму".

До цього часу Дональд Трамп неодноразово висловлювався за зближення з Росією. Під час передвиборчої кампанії він якось сказав, що "подумає" над визнанням Криму російською територією.

"Тепер, схоже, американський президент зруйнував усі надії російської сторони: в Росії висловлювання Трампа викликало широкий резонанс і велике обурення в ЗМІ", - пише німецьке видання.

В статті також нагадується про те, як постпред США Ніккі Хейлі на засіданні Ради безпеки звинуватила Росію у агресії рпоти України і пообіцяла, що її країна збереже дію санкцій до тих пір, "доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом".

Сьогодні президент Дональд Трамп написав на сторінці в Twitter, що Росія анексувала Крим через м'якість Обами. Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні, згадавши про Альяску.