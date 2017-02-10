Трамп провів перші телефонні переговори з лідером Китаю

Трамп запевнив китайську сторону в прихильності політиці "одного Китаю".
У Білому домі повідомили, що між главами країн відбулась тривала і змістовна розмова. Головою темою розмови стало повернення США до політики "одного Китаю", що принципово для китайської сторони. Відповідно до цієї політики, США не проводять по відношенню до Тайваню, який Китай вважає своєю територією, незалежної політики.
Крім цього, сторони обговорили економічне, інвестиційне та технологічне співробітництво, а також спільні зусилля з підтримки миру і стабільності.