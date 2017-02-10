Топ Новини
<
>

Трамп провів перші телефонні переговори з лідером Китаю

10 лютого в 09:32

Трамп запевнив китайську сторону в прихильності політиці "одного Китаю".

Трамп телефон
Трамп поговорив з лідером Китаю вперше після обрання президентом
Дональд Трамп провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вперше з моменту обрання президентом. Під час розмови Трамп заспокоїв китайського колегу, що США не збирається оскаржувати політику "одного Китаю", повідомляє Reuters.

У Білому домі повідомили, що між главами країн відбулась тривала і змістовна розмова. Головою темою розмови стало повернення США до політики "одного Китаю", що принципово для китайської сторони. Відповідно до цієї політики, США не проводять по відношенню до Тайваню, який Китай вважає своєю територією, незалежної політики.

Крім цього, сторони обговорили економічне, інвестиційне та технологічне співробітництво, а також спільні зусилля з підтримки миру і стабільності.

Читайте також: Стали відомі подробиці телефонної розмови Трампа і Путіна
Раніше повідомлялося, що експерти пророкують зіткнення США і Китаю через політику Трампа. На думку експертів-китаїстів, американський президент вплутується в дуже багато конфліктів з Китаєм одночасно.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Трамп США телефон Китай
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Останні новини