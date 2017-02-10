Трамп провів перші телефонні переговори з лідером Китаю

Трамп запевнив китайську сторону в прихильності політиці "одного Китаю".

Трамп поговорив з лідером Китаю вперше після обрання президентом

Дональд Трамп провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вперше з моменту обрання президентом. Під час розмови Трамп заспокоїв китайського колегу, що США не збирається оскаржувати політику "одного Китаю", повідомляє Reuters

У Білому домі повідомили, що між главами країн відбулась тривала і змістовна розмова. Головою темою розмови стало повернення США до політики "одного Китаю", що принципово для китайської сторони. Відповідно до цієї політики, США не проводять по відношенню до Тайваню, який Китай вважає своєю територією, незалежної політики.

Крім цього, сторони обговорили економічне, інвестиційне та технологічне співробітництво, а також спільні зусилля з підтримки миру і стабільності.

Раніше повідомлялося, що експерти пророкують. На думку експертів-китаїстів, американський президент вплутується в дуже багато конфліктів з Китаєм одночасно.