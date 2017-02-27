Трамп пропонує збільшити витрати на армію і скоротити на дипломатію - Bloomberg

Адміністрація збирається представити свій перший проект бюджету.

Трамп готує свій перший проект бюджету на рік. news.yahoo.com

Президентпропонує суттєво збільшити фінансування Збройних сил США і урізати фінансування Управління з навколишнього середовища США, Держдепартаменту і інших федеральних агенцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, поінформовані про деталі проекту бюджету, який адіміністрація збирається представити в Конгресі цього тижня. Сам президент США виступить зі зверненням до парламентарів у вівторок увечері.

Видання зауважує, що остаточно Конгрес повинен затвердити план державних витрат. І проект Білого дому зазвичай відіграє лише роль початкової точки для тривалих парламентських дискусій і процесу планування бюджету на наступний фіскальний рік.

Міністр фінансів Стів Мнухін сказав, що перший проект бюджету Трампа не зачепить низку програм, зокрема соціального захисту і охорони здоров'я. Натомість в ньому буде зосереджена увага на скороченні податків для пожвавлення економічного зростання. Лояльне до демократичної партії видання New York Times писало, що проект бюджету Білого дому передбачає економічне зростаття США на рівні 2,4%, хоча сам Трамп обіцяв зростання не нижче 3%. За словами Мнухіна, встановленої президентом відмітки вдасться досягти, комбінуючи скороченням податків і регуляції.

Джерело в службах безпеки США повідомило Bloomberg про збільшення витрат на Збройні сили у новому бюджеті, яке обіцяв Трамп під час промови 24 лютого на конференції "Консервативної політичної дії".

Водночас, витрати на роботу Джердепартаменту будуть скорочені. Посада одного з заступників Держсекретаря, відповідального за управління ресурсами, буде скорочена, а всі його підлеглі звільнені. Також Трамп і його соратники думають над ліквідацією низки посад спеціальних уповноважених представників, зокрема представників з питань кліматичних змін, антисемітизму і мусульманських громад. Також серйозне скорочення фінансування чекає урплавління з навколишнього середовища США, яке у новому Білому домі вважають перешкодою для економічного зростання.

Видання зауважує, що проект Білого дому - це лише так званий "голий бюджет", документ, в якому президент визначає свої погляди на державні витрати. Комітети Конгресу не зобов'язані приймати пропозиції президента повністю.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Мэттис зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.