Трамп продовжує роботу, почату Путіним - The Guardian

Юрист вважає, що американський президент підриває верховенство закону в своїй країні.

Трамп нашкодив США, коли звільнив директора ФБР через сумнівні причини. Gage Skidmore / Flickr

Зухвала атака проти верховенства права. Інакше рішення Дональда ТрампаДжеймса Комі не назвеш.

Про це на сторінках The Guardian пише професор права і юриспруденції Амхертського коледжу Лоренс Дуглас.

На його думку, посилаючись на усунення спеціального прокурора у справі Вотергейту Арчібальта Кокса, сенатор-демократ Боб Кесі з Пенсильванії справедливо назвав вчинок Трампа "ніксонівським". Але, на думку автора, справа не лише в цьому.

Російське злочинне втручання у президентські вибори в США стали одним з найбільших скандалів у історії країни. Чи була дійсно співпраця між Москвою і членами команди Трампа, на сьогодні ніхто точно сказати не може.

"Ми знаємо, що у ФБР були серйозні занепокоєння, щоб почати розслідування. Ми знаємо, що людина, яку переможець на виборах Трамп призначив своїм радником з національної безпеки Майкл Флінн, вочевидь, намгався запевнити росіян, що їм нічого не буде після їхньої атаки на нашу демократію. Чи діяв Флінн з власної ініціативи чи від імені Трампа, лишається одним з багатьох питань без відповіді. І це ті питання, на які Трамп сподівається ніколи не відповідати", - пише Дуглас.

Він додає, що якщо навіть Трамп не винен, він зробив дещо не менш погане, а саме підірвав незалежність розслідування, "основу управління на основі правил".

"Росіянам більше не треба витрачати зусилля на спроби підірвати цілісність нашої політичної системи. Тепер наш президент робить цю роботу за них", - вважає автор.

Сьогодні лояльне до Демократичної партії видання New York Times також писало, що у рішенні Трампа звільнити директора ФБР чути відлуння Вотергейту. Адже з часів Річарда Ніксона жоден президент США не наважувався звільнити того, хто вів розслідування справи проти нього.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.