Топ Новини
<
>

Трамп продовжив санкції проти сирійського керівництва

9 травня в 23:45

США будуть поставляти зброю прокурдським силам країни.

Дональд Трамп
Трамп затвердив продовження санкцій проти Сирії
news.yahoo.com
Президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження ще на один рік санкцій та інших обмежувальних заходів відносно Сирії, повідомляється в заяві Білого дому.

У США будуть заблоковані активи деяких сирійських фізичних і юридичних осіб. Дональд Трамп закликав президента Сирії Башара Асада дотримуватися режиму припинення вогню і забезпечити доставку населенню гуманітарної допомоги.

Також США висловили готовність надати зброю загонам народної самооборони Сирії (складаються, в основному, з курдів) в їхній боротьбі проти "ІДІЛ".

Читайте також: У Трампа серед головних досягнень за 100 днів президентства назвали ізоляцію Росії і Сирії в ООН

На північному сході Сирії загинули 32 людини, десятки були поранені при нападі угруповання "ІДІЛ" на блокпост в таборі біженців.

За матеріалами: Reuters
Читайте також
Теги Сирія США Трамп президент зброя санкції курди допомога боротьба Антоніо Заго блокпост біженці
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.51
EUR 29.06
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...