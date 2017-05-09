Трамп продовжив санкції проти сирійського керівництва

США будуть поставляти зброю прокурдським силам країни.
У США будуть заблоковані активи деяких сирійських фізичних і юридичних осіб. Дональд Трамп закликав президента Сирії Башара Асада дотримуватися режиму припинення вогню і забезпечити доставку населенню гуманітарної допомоги.
Також США висловили готовність надати зброю загонам народної самооборони Сирії (складаються, в основному, з курдів) в їхній боротьбі проти "ІДІЛ".
На північному сході Сирії загинули 32 людини, десятки були поранені при нападі угруповання "ІДІЛ" на блокпост в таборі біженців.Reuters