Трамп продовжив санкції проти сирійського керівництва

США будуть поставляти зброю прокурдським силам країни.

Трамп затвердив продовження санкцій проти Сирії news.yahoo.com

Президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження ще на один рік санкцій та інших обмежувальних заходів відносно Сирії, повідомляється в заяві Білого дому.

У США будуть заблоковані активи деяких сирійських фізичних і юридичних осіб. Дональд Трамп закликав президента Сирії Башара Асада дотримуватися режиму припинення вогню і забезпечити доставку населенню гуманітарної допомоги.

Також США висловили готовність надати зброю загонам народної самооборони Сирії (складаються, в основному, з курдів) в їхній боротьбі проти "ІДІЛ".

На північному сході Сирії загинули 32 людини, десятки були поранені при нападі угруповання "ІДІЛ" на блокпост в таборі біженців.