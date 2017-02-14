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Трамп призначив нового радника з національної безпеки

14 лютого в 12:49

Новий радник замінить Майкла Флінна, який обговорював зняття санкцій з російським послом.

Кит Келлог
Кіт Келлог стане новим радником Трампа з національної безпеки
Wikimedia commons
Новим радником Дональда Трампа з національної безпеки стане Кіт Келлог, який раніше працював в адміністрації Джорджа Буша. Келлог змінить на посаді Майкла Флінна, який обговорював зняття санкцій з російським послом, пише Guardian.

Новий радник Трампа раніше служив у збройних силах США і співпрацював з адміністрацією Буша щодо Іраку. Під час передвиборної кампанії Келлог підтримав Трампа і неодноразово виступав у ролі його радника з питань безпеки.

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Раніше повідомлялося, що глава комітету з міжнародних справ Ради федерації Росії розкритикував рішення про відставку колишнього радника Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.

Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсjv за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Флінн протягом кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою. Він заперечував, що розмовляв з кимось із Росії про санкції до 20 січня. Віце-президент Майк Пенс виступив перед пресою і повторив заперечення, озвучені Флінном. Але після того, як продемократичне видання Washington Post опублікувало статтю з цитатами ймовірного розмови радника з російським послом, Флінн змінив свою позицію.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Росія безпека радник
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