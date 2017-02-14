Трамп призначив нового радника з національної безпеки

Новий радник замінить Майкла Флінна, який обговорював зняття санкцій з російським послом.

Кіт Келлог стане новим радником Трампа з національної безпеки Wikimedia commons

Новим радникомз національної безпеки стане Кіт Келлог, який раніше працював в адміністрації Джорджа Буша. Келлог змінить на посаді Майкла Флінна, який обговорював зняття санкцій з російським послом, пише Guardian

Новий радник Трампа раніше служив у збройних силах США і співпрацював з адміністрацією Буша щодо Іраку. Під час передвиборної кампанії Келлог підтримав Трампа і неодноразово виступав у ролі його радника з питань безпеки.

Раніше повідомлялося, що глава комітету з міжнародних справ Ради федерації Росіїз національної безпеки Майкла Флінна.

Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсjv за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Флінн протягом кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою. Він заперечував, що розмовляв з кимось із Росії про санкції до 20 січня. Віце-президент Майк Пенс виступив перед пресою і повторив заперечення, озвучені Флінном. Але після того, як продемократичне видання Washington Post опублікувало статтю з цитатами ймовірного розмови радника з російським послом, Флінн змінив свою позицію.