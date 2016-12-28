Трамп призначить відповідальним за кібербезпеку екс-помічника Буша-молодшого

Новий радник Трампа створить національну доктрину з кібербезпеки.

Тому Боссерт розробить доктрину з кібербезпеки

Обранийвирішив призначити колишнього помічника Джорджа Буша-молодшого Тома Боссерта своїм радником з внутрішньої безпеки та боротьби з тероризмом, передає агентство Reuters

"Ми повинні працювати над створенням національної доктрини з кібербезпеки, яка відображала б потреби вільних ринків, приватної конкуренції і важливою, але обмеженої ролі уряду у створенні та забезпеченні верховенства права ... і основоположні принципи свободи", - сказав Боссерт у заяві.

Як повідомило видання The Washington Post, адміністрація президента США Барака Обами розробляє комплекс заходів у відповідь на передбачуване втручання Росії в американські вибори 2016 року. За словами чиновників, заходи будуть включати як економічні санкції, так і дипломатичне засудження дій Росії.