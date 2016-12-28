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Трамп призначить відповідальним за кібербезпеку екс-помічника Буша-молодшого

28 грудня в 09:52

Новий радник Трампа створить національну доктрину з кібербезпеки.

Том Боссерт
Тому Боссерт розробить доктрину з кібербезпеки
Обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити колишнього помічника Джорджа Буша-молодшого Тома Боссерта своїм радником з внутрішньої безпеки та боротьби з тероризмом, передає агентство Reuters.

"Ми повинні працювати над створенням національної доктрини з кібербезпеки, яка відображала б потреби вільних ринків, приватної конкуренції і важливою, але обмеженої ролі уряду у створенні та забезпеченні верховенства права ... і основоположні принципи свободи", - сказав Боссерт у заяві.

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Як повідомило видання The Washington Post, адміністрація президента США Барака Обами розробляє комплекс заходів у відповідь на передбачуване втручання Росії в американські вибори 2016 року. За словами чиновників, заходи будуть включати як економічні санкції, так і дипломатичне засудження дій Росії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги кібервійна Трамп США доктрина
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