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Трамп прийме рішення по Росії після інавгурації

9 січня в 09:51

Конвей нагадала, що Трамп офіційно стане президентом тільки після 20 січня.

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Інавгурація Трампа запланована на 20 січня
Flickr/ Gage Skidmore
Обраний президент США Дональд Трамп прийме рішення про те, як вибудовувати відносини з Росією, після інавгурації, заявила його помічниця Келіенн Конвей в інтерв'ю NBC.

"Коли він стане президентом, після 20 січня, зустрінеться зі своєю командою з безпеки і розвідки, він, як президент Трамп, ухвалить рішення про те, що робити", - сказала вона, відповідаючи на запитання про рішення Трампа щодо РФ після ознайомлення з доповіддю про кібератаки.

Конвей також в черговий раз підкреслила, що поки Трамп ще не президент.

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Тим часом, у Конгресі США пригрозили Трампу "рішучими заходами" у разі спроби скасувати санкції проти РФ.

29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Трамп США рішення Росія санкції
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