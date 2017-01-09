Трамп прийме рішення по Росії після інавгурації

Конвей нагадала, що Трамп офіційно стане президентом тільки після 20 січня.

Інавгурація Трампа запланована на 20 січня Flickr/ Gage Skidmore

Обраний президент США Дональд Трамп прийме рішення про те, як вибудовувати відносини з Росією, після інавгурації , заявила його помічниця Келіенн Конвей в інтерв'ю NBC

"Коли він стане президентом, після 20 січня, зустрінеться зі своєю командою з безпеки і розвідки, він, як президент Трамп, ухвалить рішення про те, що робити", - сказала вона, відповідаючи на запитання про рішення Трампа щодо РФ після ознайомлення з доповіддю про кібератаки.

Конвей також в черговий раз підкреслила, що поки Трамп ще не президент.

Тим часом, у Конгресі США пригрозили Трампу "рішучими заходами" у разі спроби скасувати санкції проти РФ.

29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.