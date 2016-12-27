Трамп присвятить свою інавгураційну промову "структурним проблемам" у США

Чи буде Трамп використовувати телесуфлер, залишається інтригою.

Відмовиться Трамп від суфлера, поки інтрига

У команді Дональда Трампа розпочали роботу над його інавгураційною промовою, яку новообраний президент виголосить під час офіційної церемонії вступу на посаду 20 січня 2017 року.

Готує промову 31-річний Крістофер Міллер, який написав більшу частину виступів Трампа під час передвиборної кампанії, повідомляє видання Politiko.

"Промова буде присвячена системі освіти, інфраструктури, безпеки кордонів, станом армії, економіці та аутсорсингу", - пише видання.

Інтригою, однак, залишається те, чи буде Трамп під час виступу з промовою на інавгурації використовувати телесуфлер або відмовиться від нього. У минулий раз від "суфлера" відмовлявся лише республіканець Рональд Рейган.

Під час інавгурації також не виключений варіант, коду Трамп після присяги не буде брати участі в традиційному прийомі з членами конгресу, а "піде у натовп або приєднатися до параду". Таким чином Трамп як би підкреслить, що він "народний президент", повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що виступати на інавгурації будуть нью-йоркський танцювальний колектив The Rockettes, Мормонський хор і 16-річна співачка Джекі Іванко, учасниця шоу "Амегіса'ѕ got talent", а ось британець Елтон Джон і канадська співачка Селін Діон – відмовилися.

Як повідомлялося, інавгураційні заходи в США триватимуть 3 дні, 19 – 21 січня, однак центральна подія – присяга нового президента, призначена на 20 січня.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп отримав 304 голоси вибірників при 270 мінімально необхідних для обрання президентом.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.