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Трамп представив нового радника з національної безпеки

21 лютого в 23:07

Президент США назвав генерала МакМастера "досвідченою й талановитою людиною".

МакМастер Трамп
Трамп знайшов заміну Флінну
Кадр/YouTube
Президент США Дональд Трамп у понеділок, 20 листопада, призначив генерала Герберта МакМастера радником з національної безпеки замість відправленого у відставку раніше Майкла Флінна, повідомляє Reuters.

"МакМастер користується повагою в армійських колах. І для нас велика честь працювати з ним", – заявив Трамп журналістам під час представлення свого нового радника. Він також назвав генерала "досвідченою й талановитою людиною".

Відставний генерал Кей Келлог, який виконував обов'язки радника після відставки Флінна, очолив адміністрацію Ради національної безпеки.

54-річний МакМастер служив в Афганістані, брав участь у війні в Іраку. Генерал відомий своїм критичним ставленням до політики США та ролі американських лідерів у роки В'єтнамської війни.

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Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Флінн МакМастер США Вашингтон
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