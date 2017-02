Трамп представив нового радника з національної безпеки

Президент СШАу понеділок, 20 листопада, призначив генерала Герберта МакМастера радником з національної безпеки замість відправленого у відставку раніше Майкла Флінна, повідомляє Reuters

"МакМастер користується повагою в армійських колах. І для нас велика честь працювати з ним", – заявив Трамп журналістам під час представлення свого нового радника. Він також назвав генерала "досвідченою й талановитою людиною".

Відставний генерал Кей Келлог, який виконував обов'язки радника після відставки Флінна, очолив адміністрацію Ради національної безпеки.

54-річний МакМастер служив в Афганістані, брав участь у війні в Іраку. Генерал відомий своїм критичним ставленням до політики США та ролі американських лідерів у роки В'єтнамської війни.

