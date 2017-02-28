Трамп пояснив рішення збільшити витрати на оборону необхідністю підвищення боєздатності армії

Президент США має намір збільшити бюджет Пентагону 9%.

У Білому домі не бояться спровокувати гонку озброєнь news.yahoo.com

Президент СШАзаявив, що збільшення оборонного бюджету має посилити боєздатність американської армії.

"Ми повинні гарантувати, що у наших відважних військовослужбовців є інструменти, необхідні для попередження війни. І якщо буде необхідно боротися за наше ім'я, у них повинна бути можливість робити тільки одне – перемагати", – заявив Трамп у понеділок, 27 лютого, передає Reuters.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер пізніше відкинув припущення, що збільшення оборонного бюджету США може спровокувати гонку озброєнь.

"Ні. Якщо ви подивитесь на стан нашої армії, її інфраструктури, то стане ясно, що нам потрібно дуже багато відремонтувати, відновити", – відповів він на уточнююче питання журналіста.

Спайсер також висловив упевненість, що підтримають ініціативу президента як республіканці, так і демократи.

"Тема національної безпеки важлива для обох партій", – підкреслив спікер Адміністрації президента США.

Нагадаємо, витрати на оборону в США поточному фінансовому році, який закінчується у жовтні, склали 584 мільярди доларів. Президент США Дональд Трамп має намір збільшити бюджет Пентагону на 9,2% (54 мільярда доларів).

Проект Білого дому - це лише так званий "голий бюджет", документ, в якому президент визначає свої погляди на державні витрати. Комітети Конгресу не зобов'язані приймати пропозиції президента повністю.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Меттіс зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.