Трамп попросив 50 ключових чиновників залишитися в Білому домі

Чиновники збережуть свої пости в адміністрації до тих пір, поки Трамп не знайде їм заміну.

Ключові чиновники адміністрації Обами поки залишаться в Білому домі

Обраний президент США Дональд Трамп попросив 50 високопоставлених державних чиновників залишитися в його адміністрації.

"Ми вже визначили 50 осіб, що відповідають за критично важливі аспекти, які збережуть свої посади до тих пір, поки ми не визначимося з їх наступниками", - сказав прес-секретар Трампа Шон Спайсер.

Серед них – заступник міністра оборони Роберт Уорк і посланник по боротьбі з "Ісламським державою" Бретт Макгерк.

Запрошення залишитися в адміністрації Трампа також отримали глава Управління по боротьбі з наркотиками Чак Розенберг, директор Національного центру по боротьбі з тероризмом Нік Расмуссен, заступник держсекретаря з політичних питань Тому Шеннон і виконуючий обов'язки заступника керівника Міністерства фінансів США з питань тероризму та фінансових злочинів Адам Шубін.

Нагадаємо, що інавгурація Дональда Трампа призначена на 20 січня. Понад 50 представників Демократичної партії планують бойкотувати церемонію інавгурації Трампа, що є безпрецедентним розколом у двопартійній системі традиції мирної передачі влади.

Президент США Барак Обама, який давав поради Трампу як публічно, так і в приватному порядку, сказав, що він закликав обраного президента зберегти деякі традиції в Білому домі.