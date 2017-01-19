Трамп попросив 50 ключових чиновників залишитися в Білому домі

Чиновники збережуть свої пости в адміністрації до тих пір, поки Трамп не знайде їм заміну.
"Ми вже визначили 50 осіб, що відповідають за критично важливі аспекти, які збережуть свої посади до тих пір, поки ми не визначимося з їх наступниками", - сказав прес-секретар Трампа Шон Спайсер.
Серед них – заступник міністра оборони Роберт Уорк і посланник по боротьбі з "Ісламським державою" Бретт Макгерк.
Запрошення залишитися в адміністрації Трампа також отримали глава Управління по боротьбі з наркотиками Чак Розенберг, директор Національного центру по боротьбі з тероризмом Нік Расмуссен, заступник держсекретаря з політичних питань Тому Шеннон і виконуючий обов'язки заступника керівника Міністерства фінансів США з питань тероризму та фінансових злочинів Адам Шубін.
Нагадаємо, що інавгурація Дональда Трампа призначена на 20 січня. Понад 50 представників Демократичної партії планують бойкотувати церемонію інавгурації Трампа, що є безпрецедентним розколом у двопартійній системі традиції мирної передачі влади.
Президент США Барак Обама, який давав поради Трампу як публічно, так і в приватному порядку, сказав, що він закликав обраного президента зберегти деякі традиції в Білому домі.Интерфакс , Голос Америки (русская служба) ,