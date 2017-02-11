Трамп пообіцяв знизити вартість стіни на кордоні з Мексикою

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Раніше Трамп пообіцяв змусити Мексику заплатити за стіну. Зараз каже, що вона буде коштувати США не так вже й багато.

Трамп вже увімкнув свій твіттер і обговорює Велику стіну VOA

Президент США Дональд Трамп упевнений, що зуміє зменшити вартість будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Я читаю, що наша велика стіна на кордоні обійдеться дорожче, ніж спочатку планував уряд. Але ж я ще не брав участь в обговоренні проекту, не проводив переговорів. Коли я підключуся до цього, ціна дуже сильно впаде", - написав він у своєму твіттері.

Трамп нагадав, що нещодавно він домігся зниження витрат на військові літаки F-35, а також на новий президентський літак - "борт номер один".

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 лютого 2017 р.

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 лютого 2017 р.

Раніше Департамент внутрішньої безпеки США повідомив, що стіна, яку Дональд Трампобещал побудувати на американо-мексиканському кордоні, коштуватиме США 21,6 млрд доларів, а час її зведення розтягнеться на три з половиною роки. Зазначена у звіті ціна на 12 мільярдів перевищує цифру, яку озвучував Трамп під час своєї кампанії.

Детальніше про стосунки нової адміністрації США з Мексикою читайте в матеріалі Олексія Коваля "Трамп проти "поганих хлопців" з Мексики" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".