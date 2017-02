Трамп пообіцяв знизити вартість стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп упевнений, що зуміє зменшити вартість будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Я читаю, що наша велика стіна на кордоні обійдеться дорожче, ніж спочатку планував уряд. Але ж я ще не брав участь в обговоренні проекту, не проводив переговорів. Коли я підключуся до цього, ціна дуже сильно впаде", - написав він у своєму твіттері.

Трамп нагадав, що нещодавно він домігся зниження витрат на військові літаки F-35, а також на новий президентський літак - "борт номер один".

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the.....

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!