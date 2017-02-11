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Трамп пообіцяв знизити вартість стіни на кордоні з Мексикою

11 лютого в 17:20

Раніше Трамп пообіцяв змусити Мексику заплатити за стіну. Зараз каже, що вона буде коштувати США не так вже й багато.

Трамп ЦРУ
Трамп вже увімкнув свій твіттер і обговорює Велику стіну
VOA
Президент США Дональд Трамп упевнений, що зуміє зменшити вартість будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Я читаю, що наша велика стіна на кордоні обійдеться дорожче, ніж спочатку планував уряд. Але ж я ще не брав участь в обговоренні проекту, не проводив переговорів. Коли я підключуся до цього, ціна дуже сильно впаде", - написав він у своєму твіттері.

Трамп нагадав, що нещодавно він домігся зниження витрат на військові літаки F-35, а також на новий президентський літак - "борт номер один".

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Раніше Департамент внутрішньої безпеки США повідомив, що стіна, яку Дональд Трампобещал побудувати на американо-мексиканському кордоні, коштуватиме США 21,6 млрд доларів, а час її зведення розтягнеться на три з половиною роки. Зазначена у звіті ціна на 12 мільярдів перевищує цифру, яку озвучував Трамп під час своєї кампанії.

Детальніше про стосунки нової адміністрації США з Мексикою читайте в матеріалі Олексія Коваля "Трамп проти "поганих хлопців" з Мексики" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Стіна
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