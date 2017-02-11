Трамп пообіцяв ввести нові заходи безпеки в США з наступного тижня

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Президент США заявив, що виграє суд у справі про антииммиграционном указі.

Трама не збирається йти на поступки у візовій політиці whitehouse.gov

Після того, як суд заблокував дію, президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести нові заходи безпеки США з наступного тижня.

Трамп також висловив упевненість, що він виграє суд, і дію указу про заборону на в'їзд в США вихідцям з семи мусульманських країн буде відновлено в повному обсязі, повідомило агентство AFP ввечері в п'ятницю, 10 лютого.

#BREAKING Trump promises new security measures 'next week' after travel ban freeze upheld — AFP news agency (@AFP) 10 лютого 2017 р.

Як повідомлялося, Апеляційний суд США залишив у силі рішення про припинення антиімміграційні указу Трампа.

Раніше стало відомо, що антиімміграційний указ Трампа тепер не впливає на власників грін-карт. Тепер власникам грін-карт не потрібно буде проходити повторну перевірку, якщо вони є легальними постійними жителями США

Нагадаємо, що після вступу на посаду Трамп підписав кілька указів. Зокрема, 27 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати в країну біженців з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже на наступний день. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом. Але його рішення викликало невдоволення у міжнародного співтовариства. Зокрема, ООН закликала Вашингтон відмовитися від цих обмежень і надавати притулок людям, які його потребують.

12 нобелівських лауреатів підписали петицію проти указу президента Трампа. У документі йдеться про те, що рішення президента негативно вплине на науку в США, адже в країні навчаються і працюють іноземці. Крім того, воно може навіть розлучити сім'ї. Оскільки одним заборонять в'їжджати в США, а інші не зможуть повернутися, якщо виїдуть з країни.