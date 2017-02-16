Трамп пообіцяв підписати ще один антиімміграційний указ наступного тижня

Очікується, що указ торкнеться посилення правил імміграційного контролю.

Трамп відтермінував на тиждень підписання чергового антиімміграційного указу whitehouse.gov

Президент СШАповідомив про намір підписати указ, спрямований на захист американських громадян від нелегальної імміграції.

"Ми плануємо випустити новий указ наступного тижня, який повністю дозволить захистити нашу країну і наших людей", – заявив Трамп на прес-конференції у Вашингтоні у четвер, 16 лютого.

Очікується, що указ стосуватиметься посилення правил імміграційного контролю. Інших подробиць про проект документа поки що не відомо.

Трамп уже обіцяв ініціювати введення нових заходів безпеки США на поточному тижні, але, очевидно, переніс підписання відповідного указу.

Нагадаємо, що після вступу на посаду Трамп підписав кілька указів. Зокрема, 27 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати в країну біженців з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже на наступний день. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом. Але його рішення викликало невдоволення у міжнародного співтовариства. Зокрема, ООН закликала Вашингтон відмовитися від цих обмежень і надавати притулок людям, які його потребують.

12 нобелівських лауреатів підписали петицію проти указу президента Трампа. У документі йдеться про те, що рішення президента негативно вплине на науку в США, адже в країні навчаються і працюють іноземці. Крім того, воно може навіть розлучити сім'ї. Оскільки одним заборонять в'їжджати в США, а інші не зможуть повернутися, якщо виїдуть з країни.