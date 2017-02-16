Трамп пообіцяв не дати Ірану завестися ядерною зброєю

Президент США підтвердив "нерозривний" союзницький зв'язок з Ізраїлем.

Трамп і Нетаньяху будуть дружити проти Ірану

Президент Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром, запевнивши його в "нерозривних союзницьких відносинах" між двома країнами, і виключивши можливість для Ірану мати власну ядерну зброю.

"Від імені США підтверджую наш нерозривний зв'язок з нашим дорогим серцю союзником Ізраїлем", – заявив Трамп під час прес-конференції.

Трамп вважає, що попередня адміністрація президента Обами уклала невигідну ядерну угоду з Іраном, яка привела до скасування санкцій проти цієї країни.

"Одна з найгірших угод, які я коли-небудь бачив - це угода з Іраном. Моя адміністрація вже ввела нові санкції відносно Ірану, і я буду робити все, щоб не дати Ірану можливості побудувати коли-небудь ядерну зброю", – заявив президент США.

Як відомо, укладена Обамою угода з Іраном викликала критику з боку Ізраїлю. На думку прем'єра Беньяміна Нетаньяху, це залишає шанси Тегерану створити бомбу.

Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухані "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.

Тегеран порушив ядерну угоду із Заходом після того, як випробував балістичну ракету, що може посилити напруженість у регіоні. Трамп 2 лютого заявив, що "врахує цей запуск".