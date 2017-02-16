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Трамп пообіцяв не дати Ірану завестися ядерною зброєю

16 лютого в 01:46

Президент США підтвердив "нерозривний" союзницький зв'язок з Ізраїлем.

Трамп Нетаньяху
Трамп і Нетаньяху будуть дружити проти Ірану
Президент Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, запевнивши його в "нерозривних союзницьких відносинах" між двома країнами, і виключивши можливість для Ірану мати власну ядерну зброю.

"Від імені США підтверджую наш нерозривний зв'язок з нашим дорогим серцю союзником Ізраїлем", – заявив Трамп під час прес-конференції.

Трамп вважає, що попередня адміністрація президента Обами уклала невигідну ядерну угоду з Іраном, яка привела до скасування санкцій проти цієї країни.

"Одна з найгірших угод, які я коли-небудь бачив - це угода з Іраном. Моя адміністрація вже ввела нові санкції відносно Ірану, і я буду робити все, щоб не дати Ірану можливості побудувати коли-небудь ядерну зброю", – заявив президент США.

Як відомо, укладена Обамою угода з Іраном викликала критику з боку Ізраїлю. На думку прем'єра Беньяміна Нетаньяху, це залишає шанси Тегерану створити бомбу.

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Раніше президент США Дональд Трамп порадив президенту Ірану Хасану Рухані "краще бути обережним" після того, як той заявив, що кожен, хто говорить з іранцями мовою погроз, пошкодує про це.

Тегеран порушив ядерну угоду із Заходом після того, як випробував балістичну ракету, що може посилити напруженість у регіоні. Трамп 2 лютого заявив, що "врахує цей запуск".

За матеріалами: AFP
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Теги Іран Трамп президент ядерна угода Ізраїль США зброя союз Обама
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