Трамп пообіцяв "набагато кращого" нового главу ФБР

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що колишній глава ФБР буде замінений на того, хто буде краще справлятися із справами, і відновить довіру" до бюро. У своєму twitter Трамп написав, що Комі не довіряли ні Республіканці, ні Демократи, і що в майбутньому йому ще подякують за звільнення глави ФБР.

"Комі буде замінений на того, хто буде значно краще, і відновить дух і престиж ФБР".

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI.