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Трамп пообіцяв "набагато кращого" нового главу ФБР

10 травня в 17:07

Американський президент стверджує, що йому ще подякують за звільнення Джеймса Комі.

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Трамп обіцяє, що призначить такого главу ФБР, який «відновить довіру»
Flickr/ Gage Skidmore
Американський президент Дональд Трамп повідомив, що колишній глава ФБР буде замінений на того, хто буде краще справлятися із справами, і відновить довіру" до бюро. У своєму twitter Трамп написав, що Комі не довіряли ні Республіканці, ні Демократи, і що в майбутньому йому ще подякують за звільнення глави ФБР.

"Комі буде замінений на того, хто буде значно краще, і відновить дух і престиж ФБР".

"Комі втратив довіру майже у всіх у Вашингтоні, і у Республіканців, і в Демократів. Коли все вляжеться, вони ще мені подякують!".

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Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію.  Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ФБР Трамп звільнення президент
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