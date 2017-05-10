Трамп пообіцяв "набагато кращого" нового главу ФБР

Американський президент стверджує, що йому ще подякують за звільнення Джеймса Комі.

Трамп обіцяє, що призначить такого главу ФБР, який «відновить довіру» Flickr/ Gage Skidmore

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що колишній глава ФБР буде замінений на того, хто буде краще справлятися із справами, і відновить довіру" до бюро. У своєму twitter Трамп написав, що Комі не довіряли ні Республіканці, ні Демократи, і що в майбутньому йому ще подякують за звільнення глави ФБР.

"Комі буде замінений на того, хто буде значно краще, і відновить дух і престиж ФБР".

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.

"Комі втратив довіру майже у всіх у Вашингтоні, і у Республіканців, і в Демократів. Коли все вляжеться, вони ще мені подякують!".

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.

ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами. в роботі на Росію.

Нагадаємо, що на відкритому слуханніщодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що