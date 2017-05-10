Трамп пообіцяв "набагато кращого" нового главу ФБР

Американський президент стверджує, що йому ще подякують за звільнення Джеймса Комі.
"Комі буде замінений на того, хто буде значно краще, і відновить дух і престиж ФБР".
James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.
"Комі втратив довіру майже у всіх у Вашингтоні, і у Республіканців, і в Демократів. Коли все вляжеться, вони ще мені подякують!".
голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами. DT.UA
Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2017 р.