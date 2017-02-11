Трамп помиляється у вигодах "великої угоди" з Росією – The Economist

Від цієї операції США втратить значно більше, ніж придбає.
Видання нагадує, що Джордж Буш "побачив душу" за очима російського президента. Потім Барак Обама спробував "перезавантажити" відносини з Росією. Але до кінця його президентства Росія анексувала Крим, продовжує розхитувати ситуацію в Україні та заповнила той вакуум в Сирії, який американський президент створив своєю бездіяльністю. Дональд Трамп вирішив піти далі і вивести країни на новий рівень партнерства. Тепер питання в тому, чи вдасться це йому, або він буде третім американським президентом поспіль, якого перехитрить Путін.
Деталі нового підходу Трампа до Росії досі незрозумілі й мінливі. Частково через розбіжності серед оточення президента. Навіть постійний представник США в ООН засудила російську агресію в Україні, тоді як Трамп не покидає своїх симпатій до російського президента. Коли журналіст Fox News запитав, чи розуміє Трамп, що Путін "вбивця", американський президент відповів: "У нас теж багато вбивць. Чи ви думаєте, що наша країна так невинна?".
Для президента США припустити, що його країна настільки ж вбивця, як і Росія – безпрецедентно, неправильно і радісно для пропагандистів в Москві. При цьому Трамп помиляється, думаючи, що Росія може багато дати США. І не тільки тому, що це неправильна оцінка сили та інтересів Росії, але і нерозуміння, що Сполучені Штати можуть отримати натомість.
Виходячи з уявлень Трампа, США повинні об'єднатися з Росією, щоб перемогти терористичну організацію "Ісламську державу". У той же час Росія повинна перестати підтримувати Іран, припинити розпалювання конфлікту в Україні, погодитися перестати турбувати країни НАТО і, можливо, погодитися на переговори з контролю над ядерною зброєю. У більш віддаленій перспективі Росія допоможе у стримуванні розширення Китаю. Крім усього перерахованого вище, Росія, можливо, допомогла Трампу виграти на виборах.
Але це не означає, що американський президент може довіряти Путіну. Інтереси двох країн істотно відрізняються. У Сирії, наприклад, Росія створює видимість боротьби з ІДІЛ. Ціна Америки за співпрацю в цьому питанні виразиться в постійній присутності російських військ на Близькому сході і підтримці Асада, чий режим стратив тисячі людей без суду. Це не буде плюсом для Сирії, ні для регіональної стабільності, ні для США.
Не буде Росія і сваритися з Іраном. Збройні сили цієї країни співпрацюють з авіацією Росії, а сама країна є перспективним ринком. Крім того, ці країни – сусіди, неодноразово заявляли про обопільну підтримку.
Думки про те, що Росія буде відмінним союзником проти Китаю ще менш реалістичні. Росія набагато слабша за Китай, з падаючою економікою і меншою армією. У Путіна немає ні сил, ні бажання сваритися з Пекіном. З іншого боку, він дуже цінує торгівлю з Китаєм, боїться його військової могутності і має багато спільного з його лідерами. Навіть якщо б для США було б необхідно почати протистояння з Китаєм, що само по собі неправильно, Путін не стане в цьому допомагати.
Але найбільший ризик прорахунків Трампа в Європі. Тут Путін бажає трьох речей: зняття санкцій, визнання його анексії української території, ослаблення НАТО.
Путін буде радий, якщо Трамп послабить хватку в "близькому зарубіжжі". Наприклад, прибере протиракетну оборону з Європи або заблокує прийняття Чорногорії в НАТО. Здається, що Трамп не усвідомлює, які наслідки це може мати. Один тиждень він називає НАТО застарілим, а на наступний вже обіцяє його підтримувати. Деякі його радники показують, що їм все одно, чи розвалиться ЄС і підтримують Марін Ле-Пен, яка цього хоче. Беннон, хоч і називає режим Путіна клептократичным, але і вважає його природним союзником Трампа в глобальному повернення націоналістів і традиціоналістів до влади.
Неважливо наскільки хороший дипломат Трамп, угода з Росією йому нічого не принесе. Замість "великої угоди" варто зосередитися на малих питаннях, таких як контроль над озброєнням. Республіканці і більш розважливі радники Трампа повинні переконати його в цьому. Інакше все стане дійсно погано.
Нагадуємо, що Найближчим часом Німеччина може стати єдиним "великим" союзником України.
Детальніше про відносини Києва з новою адміністрацією США і хід Мінського процесу читайте у статті Сергія Рахманіна "Не чекати на Годо!" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA