Трамп помиляється у вигодах "великої угоди" з Росією – The Economist

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Від цієї операції США втратить значно більше, ніж придбає.

Трамп може серйозно нашкодити США "великою угодою" з Росією Cebas1 / Depositphotos

"Велика угода" між Сполученими Штатами і Росією не принесе нічого, крім здачі американських інтересів. Про це пише видання The Economist

Видання нагадує, що Джордж Буш "побачив душу" за очима російського президента. Потім Барак Обама спробував "перезавантажити" відносини з Росією. Але до кінця його президентства Росія анексувала Крим, продовжує розхитувати ситуацію в Україні та заповнила той вакуум в Сирії, який американський президент створив своєю бездіяльністю. Дональд Трамп вирішив піти далі і вивести країни на новий рівень партнерства. Тепер питання в тому, чи вдасться це йому, або він буде третім американським президентом поспіль, якого перехитрить Путін.

Деталі нового підходу Трампа до Росії досі незрозумілі й мінливі. Частково через розбіжності серед оточення президента. Навіть постійний представник США в ООН засудила російську агресію в Україні, тоді як Трамп не покидає своїх симпатій до російського президента. Коли журналіст Fox News запитав, чи розуміє Трамп, що Путін "вбивця", американський президент відповів: "У нас теж багато вбивць. Чи ви думаєте, що наша країна так невинна?".

Для президента США припустити, що його країна настільки ж вбивця, як і Росія – безпрецедентно, неправильно і радісно для пропагандистів в Москві. При цьому Трамп помиляється, думаючи, що Росія може багато дати США. І не тільки тому, що це неправильна оцінка сили та інтересів Росії, але і нерозуміння, що Сполучені Штати можуть отримати натомість.

Виходячи з уявлень Трампа, США повинні об'єднатися з Росією, щоб перемогти терористичну організацію "Ісламську державу". У той же час Росія повинна перестати підтримувати Іран, припинити розпалювання конфлікту в Україні, погодитися перестати турбувати країни НАТО і, можливо, погодитися на переговори з контролю над ядерною зброєю. У більш віддаленій перспективі Росія допоможе у стримуванні розширення Китаю. Крім усього перерахованого вище, Росія, можливо, допомогла Трампу виграти на виборах.

Але це не означає, що американський президент може довіряти Путіну. Інтереси двох країн істотно відрізняються. У Сирії, наприклад, Росія створює видимість боротьби з ІДІЛ. Ціна Америки за співпрацю в цьому питанні виразиться в постійній присутності російських військ на Близькому сході і підтримці Асада, чий режим стратив тисячі людей без суду. Це не буде плюсом для Сирії, ні для регіональної стабільності, ні для США.

Не буде Росія і сваритися з Іраном. Збройні сили цієї країни співпрацюють з авіацією Росії, а сама країна є перспективним ринком. Крім того, ці країни – сусіди, неодноразово заявляли про обопільну підтримку.

Думки про те, що Росія буде відмінним союзником проти Китаю ще менш реалістичні. Росія набагато слабша за Китай, з падаючою економікою і меншою армією. У Путіна немає ні сил, ні бажання сваритися з Пекіном. З іншого боку, він дуже цінує торгівлю з Китаєм, боїться його військової могутності і має багато спільного з його лідерами. Навіть якщо б для США було б необхідно почати протистояння з Китаєм, що само по собі неправильно, Путін не стане в цьому допомагати.

Але найбільший ризик прорахунків Трампа в Європі. Тут Путін бажає трьох речей: зняття санкцій, визнання його анексії української території, ослаблення НАТО.

Путін буде радий, якщо Трамп послабить хватку в "близькому зарубіжжі". Наприклад, прибере протиракетну оборону з Європи або заблокує прийняття Чорногорії в НАТО. Здається, що Трамп не усвідомлює, які наслідки це може мати. Один тиждень він називає НАТО застарілим, а на наступний вже обіцяє його підтримувати. Деякі його радники показують, що їм все одно, чи розвалиться ЄС і підтримують Марін Ле-Пен, яка цього хоче. Беннон, хоч і називає режим Путіна клептократичным, але і вважає його природним союзником Трампа в глобальному повернення націоналістів і традиціоналістів до влади.

Неважливо наскільки хороший дипломат Трамп, угода з Росією йому нічого не принесе. Замість "великої угоди" варто зосередитися на малих питаннях, таких як контроль над озброєнням. Республіканці і більш розважливі радники Трампа повинні переконати його в цьому. Інакше все стане дійсно погано.

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