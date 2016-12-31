Трамп похвалив Путіна за рішення утриматися від реагування на нові американські санкції

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Говорячи про президента Росії, Трамп заявив про те, що "завжди знав, що він дуже розумний".

Трамп позитивно оцінив реакцію Путіна на введення нових антиросійських санкцій Delfi.lt

Обраний президент США Дональд Трамп високо оцінив рішення керівництва РФ утриматися від реагування на нові американські санкції. Зокрема, рішення Володимира Путіна не висилати американських дипломатів з Росії він назвав "відмінним ходом".

"Відмінний хід", - написав Трамп в п'ятницю в "Twitter". - "Я завжди знав, що він дуже розумний".

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 грудня 2016 р.

Раніше президент Росії Володимир Путін відмовився висилати американських дипломатів з Росії у відповідь на санкції США.

Він повідомив, що російська сторона не буде "створювати проблем для американських дипломатів". "Ми нікого не будемо висилати", — додав він.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.