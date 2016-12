Трамп похвалив Путіна за рішення утриматися від реагування на нові американські санкції

Обраний президент США Дональд Трамп високо оцінив рішення керівництва РФ утриматися від реагування на нові американські санкції. Зокрема, рішення Володимира Путіна не висилати американських дипломатів з Росії він назвав "відмінним ходом".

"Відмінний хід", - написав Трамп в п'ятницю в "Twitter". - "Я завжди знав, що він дуже розумний".

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!