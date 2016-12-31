Трамп похвалив Путіна за рішення утриматися від реагування на нові американські санкції

Говорячи про президента Росії, Трамп заявив про те, що "завжди знав, що він дуже розумний".
"Відмінний хід", - написав Трамп в п'ятницю в "Twitter". - "Я завжди знав, що він дуже розумний".
Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 грудня 2016 р.
Раніше президент Росії Володимир Путін відмовився висилати американських дипломатів з Росії у відповідь на санкції США.
Він повідомив, що російська сторона не буде "створювати проблем для американських дипломатів". "Ми нікого не будемо висилати", — додав він.
Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.
Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.
Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.DT.UA