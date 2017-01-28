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Трамп поговорив по телефону з лідерами Японії, Німеччини і Росії

28 січня в 20:50

Сьогодні він планує поговорити з лідерами п'яти держав.

Трам телефон
Трамп поговорив по телефону з лідерами трьох держав

Президент США Дональд Трамп провів три із запланованих п'яти телефонних розмов з лідерами іноземних держав, повідомив у Twitter представник адміністрації Білого Дому Шон Спайсер.

Зокрема, Трамп уже зв'язався з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і російським президентом Володимиром Путіним.

"Під час розмови з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе президент США запросив його на зустріч у Білому домі 10 лютого", - зазначив Спайсер.

Після цього Трамп подзвонив Меркель, з якою він спілкувався приблизно 45 хвилин.

"Після 45-хвилинної розмови з канцлером Меркель президент Сполучених Штатів тепер здійснює третій з п'яти дзвінків глав держав, в даний момент спілкуючись з російським президентом Путіним", - повідомив представник адміністрації США.


Як повідомлялося, раніше Трамп висловив надію на "фантастичні відносини" з Путіним.

Теги президент Трамп Меркель США Росія Путін лідер Японія премія Білий twitter
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