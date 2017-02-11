Трамп підтримав Японію в територіальній суперечці з Китаєм

Токіо претендує на острови Сенкаку.
"Ми віддані безпеці Японії та всіх регіонів, які перебувають під її адміністративним контролем, а також подальшого посилення нашого найважливішого союзу", - заявив Трамп у Вашингтоні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
Острова Сенкаку перебувають під контролем Японії, але на них претендує Китай, який називає їх Дяоутай.
У спільній заяві американський і японський лідери підтверджують всі статті американо-японського договору безпеки з 1960 року.
Оглядачі відзначають, що залишаються неврегульованими розбіжності між Вашингтоном і Токіо щодо пакту про трансатлантичне партнерство, участь в якому Трамп повністю відкинув.
Дональд Трамп раніше провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вперше з моменту обрання президентом. Під час розмови Трамп заспокоїв китайського колегу, що США не збирається оскаржувати політику "одного Китаю".Радіо Свобода , Польське радіо ,