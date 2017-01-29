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Трамп підписав указ про заборону лобіювання

29 січня в 03:18

Указ поширюється на адміністрацію Білого дому та інших чиновників.

Трамп лоббирование
Трамп підписав антилоббистский указ
NBC News
Президент США Дональд Трамп у суботу підписав указ, що забороняє чиновникам адміністрації лобіювати інтереси іноземних урядів, а також вводить п'ятирічну заборону на будь-яке лобіювання.

Трамп сказав, що люди, які хочуть допомогти йому в його прагненні "зробити Америку знову велику", повинні всі свої зусилля спрямувати на допомогу американському народові, а не думати про своє збагачення, яке вони могли б отримати через свій вплив в уряді.

"Більшість людей, що стоять за мною, не зможе вийти на роботу", - пожартував Трамп, посилаючись на  чиновників Білого дому, які вишикувалися за ним, коли він сидів за столом в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що він говорив про заборону лобіювання під час виборчої кампанії, отже зараз "ми повинні заборонити його дію."

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Інформація про лобістську компанію BGR Group, яку нібито найняла українська влада в Сполучених Штатах для відстоювання інтересів держави, не відповідає дійсності, заявив глава прес-служби Адміністрації президента України Андрій Жигулін.

За матеріалами: Associated Press
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Теги Трамп заборона чиновник указ допомога уряд Білий президент вибори
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