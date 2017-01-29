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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Указ поширюється на адміністрацію Білого дому та інших чиновників.

Трамп підписав антилоббистский указ NBC News

Президент США Дональд Трамп у суботу підписав указ, що забороняє чиновникам адміністрації лобіювати інтереси іноземних урядів, а також вводить п'ятирічну заборону на будь-яке лобіювання.

Трамп сказав, що люди, які хочуть допомогти йому в його прагненні "зробити Америку знову велику", повинні всі свої зусилля спрямувати на допомогу американському народові, а не думати про своє збагачення, яке вони могли б отримати через свій вплив в уряді.

"Більшість людей, що стоять за мною, не зможе вийти на роботу", - пожартував Трамп, посилаючись на чиновників Білого дому, які вишикувалися за ним, коли він сидів за столом в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що він говорив про заборону лобіювання під час виборчої кампанії, отже зараз "ми повинні заборонити його дію."

Інформація про лобістську компанію BGR Group, яку нібито найняла українська влада в Сполучених Штатах для відстоювання інтересів держави, не відповідає дійсності, заявив глава прес-служби Адміністрації президента України Андрій Жигулін.