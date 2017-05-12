Трамп підписав указ про посилення захисту від кібератак

Указ спрямований на захист федеральних мереж та об'єктів інфраструктури від хакерських атак.

Президент США підписав указ про зміцнення кібербезпеки whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп підписав у четвер, 11 травня, указ про зміцнення кібербезпеки.

Як повідомив радник американського президента Томас Боссерт, указ спрямований на посилення захисту федеральних мереж і найбільш важливих об'єктів інфраструктури від хакерських атак. Крім того, автори указу розраховують домогтися від користувачів Інтернету дотримання ряду правил.

"Це зроблено не в зв'язку з Росією, а для безпеки США", – заявив Боссерт, зазначивши, що Сполучені Штати зазнають кібератак з боку як РФ, так і інших держав.

Нагадаємо, після завершення виборчої кампанії президент США Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Пізніше директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що сервери Національного комітету Республіканської партії США також зазнавали атак хакерів, пов'язаних із російськими спецслужбами.