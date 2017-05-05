Трамп підписав проект бюджету США з 560 мільйонами доларів для України

США збільшили видатки на оборону та охорону кордонів. Стіну з Мексикою поки що будувати не будуть.
Обсяг бюджету становить близько 1,2 трильйона доларів, він діятиме до 30 вересня – завершення фінансового року в США.
Серед іншого документ передбачає виділення Україні 410 мільйонів доларів макрофінансової допомоги, а також надання 150 мільйонів у рамках "Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки".
Згідно з проектом бюджету, витрати США на національну безпеку і оборону збільшено на 15 мільярдів, а на охорону державного кордону – на 1,5 мільярда доларів. У той же час, будівництво стіни на кордоні з Мексикою бюджетом не передбачено.
У цілому витрати на оборону і безпеку складуть 648,8 мільярдів, на енергетику виділено 38,8 мільярдів доларів.
Нагадаємо, 4 травня Сенат США проголосував за проект бюджету США на 2017 фінансовий рік. Законопроект підтримали 79 сенаторів, 18 проголосували проти. Напередодні бюджет схвалила Палата Представників. 5 травня завершується термін дозволеного фінансування уряду, після якого може настати урядовий "шатдаун".DT.UA