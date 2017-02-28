Трамп підозрює Обаму в організації протестів і витоку інформації

Американський президент вважає, що організацією протестів проти нього займалися люди Обами.

Трамп вважає, що Обама стоїть за організацією протестів і витоком інформації зі спецслужб Yahoo!News

Американський президентприпускає, що екс-президент Барак Обама стоїть за організацією протестів проти Трампа і витоком інформації зі спецслужб. При цьому Трамп говорить, що він вважає це не порушенням правил, а політикою.

Президент стверджує, що Обама стоїть за організацією протестів, оскільки люди з його команди організовують ці протести. На думку президента, люди Обами також пов'язані з "злочинної витоком інформації" із спецслужб про зв'язки команди Трампа з Росією.

Trump says Obama is "behind" the protests at GOP town halls and leaks coming from the White House pic.twitter.com/HAPhHIEtzU — Jon Passantino (@passantino) 28 лютого 2017 р.

Нагадаємо, що видання New York Times писало, що

протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.