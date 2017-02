Трамп підозрює Обаму в організації протестів і витоку інформації

Американський президентприпускає, що екс-президент Барак Обама стоїть за організацією протестів проти Трампа і витоком інформації зі спецслужб. При цьому Трамп говорить, що він вважає це не порушенням правил, а політикою.

Президент стверджує, що Обама стоїть за організацією протестів, оскільки люди з його команди організовують ці протести. На думку президента, люди Обами також пов'язані з "злочинної витоком інформації" із спецслужб про зв'язки команди Трампа з Росією.

