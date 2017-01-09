Трамп обрав главою нацрозвідки США екс-сенатора Дена Коутса – CNN

Коутс є активним прихильником санкцій проти Росії.

Дену Коутсу заборонений в'їзд в Росію Википедия

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про призначення на посаду керівника Національної розвідки США 73-річного колишнього сенатор від штату Індіана Дена Коутса (республіканець), повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Коутс він був сенатором шість років. До цього, при президенті США Джорджі Буші-молодшому працював послом Сполучених штатів в Німеччині.

"Коутс розуміє завдання розвідки, як ви знаєте, він був послом США в Німеччині, так що у нього є досвід у зовнішній політиці, він люб'язна, проста у спілкуванні людина", - розповів про кандидата сенатор Ангус Кінг.

Повідомляється, що Коутс активно критикував РФ за анексію Криму в 2014 році, а також вимагав від президента США Барака Обами відповідних жорстких дій. В результаті, йому заборонили в'їзд на територію Росії.

Високопоставлений співробітник розвідки в інтерв'ю Reuters висловив думку, що Трамп, призначаючи Коутса, намагається примиритися з американською розвідкою, яка вважає, що Кремль допоміг йому перемогти на виборах.

Директор Національної розвідки є основним радником президента США з питань зовнішньої розвідки, він координує дії різних американських розвідслужб.

Як повідомлялося, Трамп отримав доступ до інформації розвідки США незабаром після оголошення результатів виборів президента США у листопаді 2016 року.