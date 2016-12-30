Трамп обговорить з розвідкою антиросійські санкції

Обраний президент хоче бути в курсі подій.

Трамп має намір увійти в курс справи з антиросійськими санкціями Flickr/ Gage Skidmore

Обраний президент США має намір обговорити з керівництвом розвідки ситуацію з російськими кибертаками і введеними у відповідь на них санкціями Сполучених штатів щодо РФ.

"Час для нашої країни рухатися до більших і кращих речей", - сказав Трамп, коментуючи ситуацію, повідомляє AFP.

"Тим не менш, в інтересах нашої країни та її великого народу, я буду зустрічатися з лідерами розвідувального співтовариства наступного тижня для того, щоб бути в курсі нових фактів цієї ситуації", - сказав обраний президент США.

Нагадаємо, що американська влада заявила про висилку з США 35 російських дипломатів і членів їх сімей.

Раніше в четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Під санкції потрапили начальник ГРУ Ігор Коробов і його заступники Володимир Алексєєв, СергійГізунов та Ігор Костюков, а також два росіянина (очевидно, хакери) - Олексій Белан (нікнейми Abyrvaig,Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) і Євгеній Богачов(нікнейми Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.