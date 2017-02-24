Трамп не виключає можливість зустрічі з Кім Чен Ином

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

При цьому президент розкритикував політику Барака Обами по відношенню до КНДР.

Дональд Трамп може зустрітися з лідером КНДР news.yahoo.com

Американський президент Дональд Трамп не виключив можливості зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Однак, за словами американського президента, така зустріч може відбутися "занадто пізно", повідомляє Reuters

При цьому Трамп зазначив, що він дуже злий на голову КНДР і вважає, що адміністрація Барака Обами була надто м'якою.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відстають в області ядерних озброєнь, і тому необхідно