Трамп не відвідає щорічний обід кореспондентів Білого дому

Захід заплановано на 29 квітня.
"Я не піду на обід Асоціації кореспондентів Білого дому в цьому році. Побажайте всім всього доброго і прекрасного вечора!", — написав Трамп.
Захід заплановано на 29 квітня. Щорічний обід з представниками Асоціації кореспондентів Білого дому – традиційний захід, на якому зазвичай присутній і глава держави, і віце-президент.
I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 лютого 2017 р.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп звинуватив американські медіа в тому, що вони не висвітлили те, що державний борг країни в перший місяць його президентства зменшився на 12 мільярдів доларів.DT.UA