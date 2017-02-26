Трамп не відвідає щорічний обід кореспондентів Білого дому

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Захід заплановано на 29 квітня.

Трамп образився на ЗМІ flickr.com

Президент СШАзаявив, що не буде присутній на щорічному обіді кореспондентів Білого дому в цьому році, повідомив він у своєму Twitter.

"Я не піду на обід Асоціації кореспондентів Білого дому в цьому році. Побажайте всім всього доброго і прекрасного вечора!", — написав Трамп.

Захід заплановано на 29 квітня. Щорічний обід з представниками Асоціації кореспондентів Білого дому – традиційний захід, на якому зазвичай присутній і глава держави, і віце-президент.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 лютого 2017 р.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп звинуватив американські медіа в тому, що вони не висвітлили те, що державний борг країни в перший місяць його президентства зменшився на 12 мільярдів доларів.