Трамп не підтримує ідею запровадження санкцій проти Росії у відповідь на хакерські атаки

У США безліч інших проблем, над якими варто подумати, вважає Трамп.

рамп висловився проти введення санкцій щодо Росії за хакерські атаки Flickr/Gage Skidmore

Обраний президент США Дональд Трамп висловився проти введення санкцій щодо Росії за хакерські атаки на комп'ютерну систему Демократичної партії під час передвиборної кампанії.

"Нам краще подумати про те, що відбувається з нашим життям. Комп'ютери серйозно ускладнили наше життя. Вся комп'ютерна епоха перетворила нинішню ситуацію в таку, при якій ніхто не представляє, що відбувається. У нас безліч інших проблем, над якими варто подумати. Але, боюся, у нас немає тієї безпеки, яка нам потрібна", - сказав Трамп, перебуваючи у Флориді, у відповідь на прохання прокоментувати наміри ввести нові санкції проти РФ.

Раніше стало відомо, що адміністрація Барака Обами збирається в четвер, 29 грудня, оголосити про конкретних штрафних заходи проти РФ з-за її передбачуваної причетності до хакерських атак під час передвиборної кампанії. Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грехем у середу також заявив, що Росії слід готуватися до жорстких санкцій. Трамп, у свою чергу, сказав, що йому не відомо про заяву Грехама.

Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.

Обама наполіг на наданні йому звіту до того, як він покине овальний кабінет.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася у президентські вибори в США.