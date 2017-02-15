Топ Новини
<
>

Трамп не обговорював Крим у розмові з Путіним — Пєсков

15 лютого в 12:35

Пєсков вважає, що Росія не буде обговорювати з США питання повернення Криму Україні.

Путин Трамп
У Кремлі заявили, що Трамп не обговорював з Путіним питання Криму
Під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним питання про статус Криму президентом США Дональдом Трампом не піднімалось, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що російська сторона за підсумками розмови розповсюдила всю інформацію, яку хотіла поширити і додав, що Росія не буде обговорювати з США питання повернення Криму Україні.

"Це тема не буде обговорюватися, бо вона не може обговорюватися. Росія не обговорює питання, пов'язані зі своєю територією, із зарубіжними партнерами", - сказав Пєсков.

Пєсков також зазначив, що інформація американських ЗМІ про контакти працівників виборчого штабу Трампа з російською розвідкою не заснована на фактах.

Читайте також: Трампу час зрозуміти, що Путін йому не друг - Chicago Tribune

Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні.

Раніше в Адміністрації президента України позитивно відреагували на заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

Як пише New York Times, Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Україна Крим Росія США Пєсков Трамп Путін
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.23
EUR 28.93
Останні новини