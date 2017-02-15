Трамп не обговорював Крим у розмові з Путіним — Пєсков

Пєсков вважає, що Росія не буде обговорювати з США питання повернення Криму Україні.

У Кремлі заявили, що Трамп не обговорював з Путіним питання Криму

Під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним питання пропрезидентом США Дональдом Трампом не піднімалось, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що російська сторона за підсумками розмови розповсюдила всю інформацію, яку хотіла поширити і додав, що Росія не буде обговорювати з США питання повернення Криму Україні.

"Це тема не буде обговорюватися, бо вона не може обговорюватися. Росія не обговорює питання, пов'язані зі своєю територією, із зарубіжними партнерами", - сказав Пєсков.

Пєсков також зазначив, що інформація американських ЗМІ про контакти працівників виборчого штабу Трампа з російською розвідкою не заснована на фактах.

Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні.

Раніше в Адміністрації президента України позитивно відреагували на заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

Як пише New York Times, Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України.