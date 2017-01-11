Трамп не дозволив BuzzFeed і CNN поставити запитання на прес-конференції

Обраний президент звинуватив журналістів у створенні фальшивих новин.

Дональд Трамп різко відреагував на журналістів видань, які висвітлюють наявність у спецслужб РФ компромату на нього Yahoo!News

Обраний президент СШАзавадив журналістам видання BuzzFeed і телеканалу CNN задати йому запитання на прес-конференції в середу, 11 січня, звинувативши їх у створенні фальшивих новин.

"Ваша організація жахлива. У вас фейкові новини", – заявив політик.

Коли мікрофон взяв співробітник редакції BBC News, Трамп сказав: "О! Теж красиво".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про наявність у керівництва Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа. 19 січня таблоїд BuzzFeed опублікувал досьє, складене колишнім агентом британської розвідки МІ-6.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадкаі "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин".

Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".