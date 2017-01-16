Трамп назвав ЄС "інструментом" Німеччини і порівняв Меркель з Путіним - FT

Переможець на виборах зробив кілька жорстких реплік щодо Берліна за кілька днів до своєї інавгурації.

Трамп перед інавгурацією зробив кілька жорстких реплік про Німеччину. Flickr/Michael Vadon

переконаний, що інші країни ЄС послідують прикладу Великої Британії і покинуть союз, який він назвав "інструментом Німеччини".

Про це повідомляє Financial Times. Трамп також заявив, що його довіра до канцлера Ангели Меркель "може проіснувати не довго". При цьому він прирівняв її до президента Росії Володимира Путіна як лідера, який потенційно може стати проблемним союзником.

"Я переконаний, що інші теж покинуть союз. Переконаний, зберегти його буде не так просто, як більшість думає. І якщо потік біженців у різні частини Європи продовжаться, буде буде тяжко зберегти ЄС, тому що людям це не подобається", - сказав Трамп.

"Подивіться на ЄС і Німеччину. Насправді він інструмент Німеччини. Думаю, через це Велика Британія вчинила розумно, залишивши його", - додав він.

Також Трамп пригрозив німецьким автовиробникам, пообіцявши, що вони зіштовхнуться з високими митними зборами, якщо не будуть виробляти свої автомобілі на території США.

"Я скажу BMW, що якщо вони збудуть завод в Мексиці і захочуть продавати машини в США, не сплачуючи 35% податку, то їм годі й мріяти. Якщо вони хочуть будувати машини на експорт, я бажаю їм успіху. Але вони будуть платити податок в розмірі 35% за кожну машину, експортовану в США. Я хочу сказати, що їм варто збудувати завод в США", - сказав Трамп.

Раніше Трамп назвав НАТО застарілим і нездатним протистояти тероризму. На думку обраного президента США, це через те, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином. Тим часом, сенатор-республіканець Джон Маккейн, запевнив, що відносини США із союзниками по НАТО при президентові Трампа не зазнають змін.